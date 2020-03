Nice / Coronavirus : Vieira veut s’impliquer vraiment à fond

L’entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vieira, a envie de jouer un rôle – à son niveau bien sûr – durant cette pandémie de coronavirus.

Interrogé par Nice-Matin, le coach des Aiglons a déclaré que « le football est vraiment secondaire » jusqu’à nouvel ordre. Comme bon nombre de ses homologues, aux quatre coins du monde, Vieira considère que c’est normal de ne pas organiser des matches durant un bout de temps.

En attendant le feu vert pour la reprise, l’ancien milieu d’Arsenal a souligné le fait qu’il faut « faire un effort » pour « aider la société et les entreprises ». Pour lui, ceci est valable même « s’il faut passer par une réduction du salaire » pour aider notamment les clubs à surmonter cette épreuve difficile au niveau économique. Sur le plan personnel, Patrick Vieira a même envie d’aller plus loin.

Vieira veut aider beaucoup de gens

« On doit être solidaire et tous contribuer à reconstruire notre quotidien. Il y a des discussions à mettre en place avec le club pour savoir comment l’aider, comment soutenir les salariés… Aider de jeunes entrepreneurs à faire repartir leur business et donner plus de moyens pour les hôpitaux font également partie d’un immense panel de choses à faire. »

Vieira a tenu à mettre l’accent sur le fait que « la solidarité ne devra pas s’arrêter à la fin du confinement ». Le technicien français espère franchement que tout le monde, avec ses moyens, apportera sa pierre à l’édifice. De toute évidence, la crise économique liée au coronavirus a et aura un impact considérable pour tous les pays du globe…

Images de IconSport