Lille – OM : Villas-Boas entrevoit le paradis, Galtier abdique

Les entraîneurs André Villas-Boas (OM) et Christophe Galtier (LOSC) se sont exprimés après le match Lille – Marseille.

Au final, ce sont les Phocéens qui ont fait une superbe opération. Ils se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 (25e journée de Ligue 1). Au classement, l’OM a conforté sa deuxième place et possède 11 points d’avance sur Rennes (3e) et 12 sur Lille (4e). A ce stade, l’écurie marseillaise est bien partie afin de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. « On a fait un match correct. On attendait un peu pour avoir des espaces mais on a trop perdu le ballon en première période où on n’a pas fait grand-chose. En deuxième, on a été plus agressifs physiquement et mentalement. Les gars ont pris plus de risques. La sortie de Rémy nous a aidés. On a moins été sous pression et on a pu mieux construire », a analysé Villas-Boas.

Le coach portugais a adressé ses « félicitations à toute l’équipe » après ce succès très important. Aujourd’hui, le technicien considère que son équipe mérite amplement de figurer en deuxième position. « Si on enlève les Galacticos du PSG, l’OM est la meilleure équipe de L1. On écarte un adversaire de plus qui est à douze points et Rennes à onze. C’est considérable. » Avec prudence, André Villas-Boas a rappelé qu’il restait encore un paquet de journées avant la fin du championnat. Pour lui, il ne faut pas se relâcher. « On doit assurer mathématiquement notre place. Rester dans une position de contrôle. J’espère que l’on va y parvenir. »

Galtier optimiste pour… Villas-Boas et l’OM !

Pour sa part, son homologue lillois, Christophe Galtier, croyait que son escouade avait « fait le plus dur en ouvrant le score ». Mais « à partir de la 60e minute de jeu », Lille a « commencé à avoir des problèmes physiques ». Du coup, le LOSC a perdu « la bataille du milieu » et a fini par « reculer » face à l’OM. Au final, Galtier et ses troupes ont été « sanctionnés lourdement avec peu de situations ». Pour lui, les deux buts encaissés « paraissent évitables ». A propos de son agacement en fin de match, Christophe Galtier a expliqué que l’attitude des joueurs marseillais expliquait cela.

« Je n’étais pas sidéré mais un peu agacé du métier olympien qui consistait à gagner du temps et à faire tourner le chrono. » A la question de savoir si Marseille finira à la deuxième place du classement en Ligue 1, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne a répondu : « oui ». A ses yeux, les hommes de Villas-Boas restent « sur leur dynamique et leur organisation » depuis déjà plusieurs mois. Par ailleurs, il ne voit pas qui pourrait aller chercher l’OM sur le plan comptable. « Avec autant de points d’avance, ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme. »

Images de IconSport