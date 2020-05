Mercato / OM : Germain et le bruit qui fait trembler les Marseillais

L’attaquant de l’OM, Valère Germain, croise les doigts afin qu’André Villas-Boas reste au Stade Vélodrome cet été.

Cela fait déjà plusieurs semaines qu’une rumeur circule au sujet de l’avenir de Villas-Boas. Cette dernière met en avant le fait que le coach portugais pourrait rendre son tablier. En effet, André Villas-Boas s’inquiéterait encore et toujours à propos de la campagne de recrutement à venir à Marseille.

D’ailleurs, « AVB » a dit récemment qu’il attendait du renfort. Histoire d’avoir un effectif étoffé et compétitif afin notamment de faire un parcours séduisant en Ligue des Champions. Maintenant que la deuxième place en Ligue 1 est acquise (fin de saison entérinée par la LFP), Villas-Boas attend des gestes forts – en matière de recrutement – de la part de ses supérieurs.

Germain plutôt confiant pour Villas-Boas

Pour sa part, le buteur Valère Germain a jugé, via Le Parisien, que ce serait « une grande déception » pour lui et ses partenaires si André Villas-Boas quittait le navire. A vrai dire, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’y croit « pas »… même s’il n’est évidemment « pas dans sa tête ». Depuis le début du confinement, « AVB » a dit et répété à ses joueurs qu’il était « très attaché » à eux et au club.

Enfin, Germain a vanté les mérites de Villas-Boas qui a apporté beaucoup au club français depuis son arrivée. « Il a su, cette saison, restaurer la confiance à l’ensemble du groupe, trouver les paroles pour nous redonner l’envie de consentir des efforts ensemble. » Nul doute que le trio McCourt – Eyraud – Zubizarreta aura un rôle majeur à jouer pour la suite, ou non, de l’aventure d’André Villas-Boas à l’OM.

Images de IconSport