OM – Amiens : Villas-Boas assume deux choses cruciales

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, s’est exprimé après le résultat nul concédé par son équipe contre Amiens (2-2).

Alors qu’ils menaient sur le score de 2 buts à 0, les Phocéens se sont sabordés au Stade Vélodrome. Résultat des courses, le duo Guirassy – Ghoddos a marqué en fin de match et empêché l’OM de gagner. Après la rencontre, Villas-Boas a fait savoir que ce résultat décevant était en grande partie lié à son attitude. « C’est de ma faute, on a le contrôle du match à 2-0. Si on ne l’a pas, c’est ma responsabilité. »

« Je suis le leader de cette équipe, à moi de donner de la tranquillité. On a encore une fois perdu deux points à la maison. C’est difficile, mais on a une marge et les matches de dimanche à regarder », a tout de même nuancé le Portugais. A propos de son expulsion du banc de touche, André Villas-Boas a fait aussi son mea culpa.

Villas-Boas s’excuse sincèrement, mais…

« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre », a-t-il souligné. Malgré cela, « AVB » a fait savoir qu’il avait eu raison, à ses yeux, de protester. « Le penalty, je pense que c’est une mauvaise décision du VAR, qui n’a pas fait son travail. Je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d’Amavi. »

« Si on a une assistance vidéo millimétrique pour dire que Guirassy n’est pas hors-jeu, on doit avoir un appel au VAR pour au moins regarder l’image. » Au classement de la Ligue 1, l’OM reste toujours deuxième. Les Marseillais ont neuf points d’avance sur Rennes (3e) et dix sur Lille (4e) qui comptent un match de moins.

Images de IconSport