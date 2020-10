L’équipe de l’OM s’est imposée face à celle de Bordeaux samedi (3-1, 7e journée de Ligue 1). André Villas-Boas a réussi son coup sur le plan tactique…

Au cours d’un point presse, le coach marseillais a déclaré que lui et ses joueurs avaient « besoin de cette victoire ». Il est vrai que l’OM n’avait pas gagné depuis quatre matches (3 nuls, 1 défaite). Villas-Boas espère que ce succès va « apporter cette confiance » indispensable pour la suite des événements. Tant sur le plan individuel que collectif, le technicien a apprécié la prestation de son escouade.

Puis André Villas-Boas a évoqué son « changement » majeur de système. Rappelons que Marseille a évolué dans un 4-4-2 en losange contre les Bordelais. « A la fin du mercato, on a eu Kamara, Cuisance, Rongier, Sanson et Gueye, alors que Strootman était en sélection. On a profité de ce moment-là pour travailler ce système, pas seulement en losange mais aussi à plat. Ça a bien fonctionné pour nous ce soir », a-t-il analysé.

Villas-Boas prêt à retenter un coup ?

Aux yeux de Villas-Boas, l’OM avait « besoin de cet effet de surprise aussi ». Sur le terrain, ses joueurs ont « contrôlé le jeu, le jeu entre les lignes ». Malgré cela, le coach phocéen a confié que « c’est un système difficile quand tu as le ballon ». Dans trois jours, l’Olympique de Marseille débutera sa campagne en Ligue des champions contre l’Olympiakos.

D’ici là, André Villas-Boas « veut étudier un peu plus » l’escouade grecque « avant de choisir » ce que lui et son staff vont « faire pour les surprendre eux aussi peut-être ». S’il misait encore sur le 4-4-2 en losange, « AVB » pourrait aligner Dimitri Payet « comme numéro dix ou en attaque ». Pour l’instant, il n’a pas tranché à ce sujet après avoir aligné Michaël Cuisance en tant que meneur de jeu contre Bordeaux.

Images de IconSport