Mercato / OM : un joker ou pas ? Villas-Boas a tranché !

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a évoqué plusieurs sujets importants au cours d’une conférence de presse, dont un consacré au fameux joker potentiel.

Forcément, le coach phocéen a été interrogé à propos de la venue, ou non, d’un joker par exemple au poste de latéral droit. Villas-Boas a déclaré que lui et les dirigeants ont remis « ça pour plus tard ». Le Portugais a ajouté que « c’est peut-être mieux d’attendre janvier pour le faire ».

Pour André Villas-Boas, Yuto Nagatomo est tout à fait capable d’être une « doublure à droite ». Le technicien n’exclut pas non plus la possibilité de procéder à « un changement de système » au niveau défensif. Villas-Boas a quand même laissé entendre que s’il y avait « une situation d’urgence », alors le club prendrait « un joker » avant l’année prochaine.

Villas-Boas a bien tracé le chemin…

A l’heure actuelle, l’entraîneur de l’OM peut s’appuyer notamment sur Hiroki Sakai, comme titulaire, en tant que défenseur droit. Forcément, André Villas-Boas aurait bien aimé pouvoir continuer de s’appuyer sur Bouna Sarr. Mais ce dernier a été transféré officiellement au Bayern Munich en toute fin de mercato. Montant de la transaction : 8 millions d’euros.

