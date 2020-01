Mercato / OM : mensonges, Eyraud… Villas-Boas rectifie le tir

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a déjà pu parler avec le président Jacques-Henri Eyraud suite à sa sortie médiatique fracassante.

Il y a quelques jours, le coach portugais avait laissé entendre qu’il pourrait quitter le club phocéen (En savoir plus). Après le succès de l’OM contre Granville en Coupe de France (3-0), Villas-Boas a mis en avant quelque chose d’important. « J’ai parlé avec Jacques-Henri. On s’est rencontrés. On a clarifié un peu les choses et tout va retourner à la normale », a-t-il souligné. Puis André Villas-Boas a ajouté que c’était « facile de voir » qu’il était « avec les émotions » lorsqu’il s’était exprimé en point presse.

Pour « AVB », il y a « toujours dans les organisations des problèmes de manque de communication qui parfois portent à des situations comme ça ». Aujourd’hui, l’ancien entraîneur de Shanghai SIPG pense que lui et Eyraud sont « capables de mettre les choses en place pour le bien de l’OM ». Aux yeux de Villas-Boas, c’est « le plus important » cette saison. Le Portugais a promis de revenir « sur cette réunion lundi ».

Villas-Boas rejette une information

En attendant, lui et ses joueurs restent « focalisés » sur l’objectif majeur lors de cet exercice 2019/2020. Il s’agit clairement d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Actuellement, Marseille occupe la deuxième place du classement en Ligue 1. A propos de l’information qui faisait état de son envie de quitter l’OM en fin de saison (En savoir plus), André Villas-Boas a assuré que « ce ne sont que des mensonges ». Actuellement, « AVB » ne « cherche pas une porte de sortie pour un grand club ».

Il pense même que « c’est plus probable » de le trouver « dans le désert » qu’au sein d’une autre écurie majeure. Villas-Boas désire donc « régler les choses » avec Jacques-Henri Eyraud notamment. « C’est dommage pour vous, il n’y aura pas de manchette mais c’est comme ça. » Rappelons quand même que c’est sa sortie médiatique initiale qui avait mis le feu aux poudres au Vélodrome… Sans cette dernière, il n’y aurait pas eu besoin d’organiser une réunion aussi vite…

Images de IconSport