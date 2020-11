OM – Porto : Villas-Boas fait un constat honnête… et inquiétant

Après le revers de son équipe face à Porto (0-2), l’entraîneur André Villas-Boas (OM) s’est exprimé sans passer par quatre chemins.

Suite à cette défaite contre les Dragons, Marseille est éliminé de la Ligue des Champions après quatre journées. Pour Villas-Boas, cela ne sert à rien de trouver telle ou telle excuse. « Bon, on ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On avait déjà touché le fond à Porto, on le touche encore ce soir, mais aujourd’hui, on a tout donné, avec détermination », a-t-il confié.

Forcément, « c’est fini » pour les Phocéens en C1. Le coach portugais craint que ce fiasco sur la scène européenne ait des conséquences négatives sur la suite de la saison en Ligue 1. « Oui, ça peut laisser des traces, ça peut arriver. Pour le moment, pas encore, notre parcours en Championnat reste bon et intact. Mais à chaque fois, c’est plus dur encore. Le pire pour nous, c’est d’entrer dans cette dynamique victoires – défaites. »

Villas-Boas pense à la… Ligue Europa

Le technicien croit que ses joueurs doivent « serrer les dents » en vue du duel contre Nantes programmé dans deux jours. Histoire de « continuer à rêver à travers le championnat » (6e place occupée en L1). A la question de savoir si la Ligue des Champions est tout simplement trop dure pour un club comme l’OM, Villas-Boas a répondu que son escouade a « payé un prix très cher ». Il considère que « les autres sont meilleurs » que sa formation, tout simplement.

Pour l’heure, les Marseillais n’ont « pas encore » le niveau requis pour briller en C1. Quid de la troisième place du groupe et d’un ticket pour la Ligue Europa ? André Villas-Boas n’a pas craché sur la C3 qui est une compétition européenne majeure. « La Ligue Europa n’est pas un bonus. Être troisièmes avec quatre ou six points… On veut surtout bien sortir de cette compétition, avec une bonne image », a-t-il souligné.

Images de IconSport