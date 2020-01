OM : l’équipe gagne encore, Villas-Boas pousse un coup de gueule

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, n’était pas satisfait suite au succès de son escouade face à Rennes (1-0, 20e journée de Ligue 1).

Sur le papier, ce succès fait un bien fou à l’équipe phocéenne. Avec 41 points au compteur, Marseille a renforcé un peu plus son statut de dauphin du PSG… avant les autres matches de la journée. Malgré cela, Villas-Boas a fait les gros yeux à sa formation. Après la rencontre, le coach portugais a déclaré que « le résultat le plus équilibré aurait été un match nul ».

Pour « AVB » les deux équipes ont fait une « belle première mi-temps ». Ensuite, le technicien a constaté que son escouade était tout sauf brillante au Roazhon Park durant l’acte suivant. « En deuxième, on a reculé, on a mal joué car on n’a pas su faire trois passes consécutives. Si défensivement, on a tenu, notre jeu offensif a été nul. » Malgré cela, l’OM a réussi à débloquer la situation à la 84e minute de jeu. C’est le milieu néerlandais Kevin Strootman qui a offert la victoire aux Phocéens.

Villas-Boas et le point très positif

« On a essayé de faire des changements, d’avoir le ballon devant pour nous rapprocher de la surface de Rennes, ce qui a abouti à la faute et a amené le coup franc décisif. » Pour la suite de la saison, André Villas-Boas croit que c’est positif d’arriver « en janvier dans cette situation, avec cette avance » sur les « concurrents directs ». Sur ce plan, « AVB » pense que c’est « très bien ».

Aujourd’hui, Villas-Boas considère que ses troupes ont leur destin entre leurs mains afin de conserver cette seconde place jusqu’à la fin de la saison. « On est dans une situation de contrôle, tout dépend de nous. Notre attitude est incroyable alors que nous avons presque la même équipe mais elle présente un visage, un courage et une agressivité qui n’étaient pas là l’an dernier. » Prochaine étape pour l’OM : Granville en Coupe de France le 17 janvier.

