OM : mécontent, Villas-Boas a tapé du poing sur la table

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a poussé un coup de gueule – en coulisses – à propos de Florian Thauvin.

Le coach marseillais a demandé à ses supérieurs, dixit RMC, que le staff de l’OM reprenne « la main sur la préparation physique » de l’ailier. Lors d’un point presse, Villas-Boas a indiqué que lui et le staff contrôlaient totalement « la situation ». Thauvin a « commencé à travailler » avec le staff… « de manière plus agressive ». Le technicien marseillais a expliqué que c’était son « souhait ».

Pour le moment, « AVB » juge que « ça marche bien » puisque « sa cheville n’est pas gonflée ». A ses yeux, ce sont « des bons signaux ». RMC précise qu’André Villas-Boas n’était pas sur la même longueur d’ondes que le chirurgien James Calder. Ce dernier tablait sur un retour à l’entraînement seulement à la fin de ce mois de février.

Villas-Boas contraint d’attendre pour Thauvin

Pour sa part, Villas-Boas désirait que Thauvin soit opérationnel dans 7-10 jours. Du coup, le chirurgien a fait savoir qu’il ne voulait plus que « sa responsabilité » soit « engagée ». On peut le comprendre puisque le protocole qu’il avait mis en place n’est plus suivi.

Toujours d’après RMC, Florian Thauvin « travaille dur »… mais il « n’a pas encore retouché le ballon ». Pour l’heure, « AVB » et ses collaborateurs ne savent pas quand le champion du monde pourra intégrer l’entraînement collectif. Il pourrait avoir besoin d’encore quatre ou cinq semaines avant de renouer avec la compétition.

