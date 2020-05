Mercato : Messi ? Le grand regret de Wenger !

Lorsqu’il était encore le manager d’Arsenal, Arsène Wenger rêvait d’obtenir la signature de… Lionel Messi.

Le coach français n’a jamais caché qu’il ambitionnait de pouvoir s’appuyer sur l’attaquant du FC Barcelone à l’Emirates Stadium. Par le biais de TalkSport, Wenger a remis le couvert à ce sujet. « Piqué et Fabregas étaient venus en Angleterre, le premier à Manchester United et le second à Arsenal. »

« Mais Messi était resté en Espagne. Nous étions intéressés par lui. Nous négocions pour lui quand nous avions amené Cesc. Mais à ce moment-là, il était déjà intouchable », a déploré l’Alsacien qui travaille désormais pour le compte de la FIFA en tant que directeur du développement du football mondial.

Wenger et la fin de l’ère Messi – Ronaldo

Avec le recul, Arsène Wenger regrette encore plus le fait de ne pas avoir réussi à acter le transfert de Messi. Au même titre que Cristiano Ronaldo (Juventus), l’Argentin a marqué l’histoire du football. « Nous n’avons jamais vu des joueurs comme ceux-là. Ils peuvent être absolument créatifs dans n’importe quelle situation difficile. Maintenant, ils arrivent à la fin. »

Wenger juge que c’est à « la prochaine génération » de prendre doucement mais sûrement le relais au cours des années à venir. « Le leader pourrait être Mbappé et aussi Neymar, bien sûr. » Si Kylian Mbappé et Neymar franchissaient encore un cap sur la planète football, alors les dirigeants du PSG se frotteraient les mains puisqu’ils jouent ensemble au Parc des Princes.

Images de IconSport