Barça – Real : Zidane et Valverde n’ont pas la même vision

Les entraîneurs Zinedine Zidane et Ernesto Valverde se sont exprimés suite au Clasico entre le Barça et le Real (0-0).

Après la rencontre, Zidane a fait savoir qu’il était « très content » de l’attitude de ses joueurs au Camp Nou. Pour lui, les Merengue ont fait « un grand match » dans l’antre des Blaugrana. Zinedine Zidane a ajouté qu’il a juste manqué « un but ». Il est persuadé que le Real Madrid « méritait mieux aujourd’hui ». Malgré cela, « Zizou » a expliqué qu’il fallait « féliciter les joueurs », qui ont « bien contrôlé » le match contre le FC Barcelone.

Au final, Zidane croit qu’il faut « se satisfaire de ce point » obtenu en Catalogne. L’incapacité de son équipe à scorer n’est pas un problème pour le champion du monde 98. « Je ne suis pas préoccupé par le manque de but. L’important, c’est d’avoir les occasions, de produire du jeu, et on l’a fait. Je suis fier de mes joueurs », a-t-il insisté. A propos du spectacle proposé, Zinedine Zidane a l’impression qu’on a assisté à « un bon match de football » et « qu’on peut tous être contents ».

Valverde n’est pas d’accord avec Zidane

Pour sa part, Ernesto Valverde a déclaré que le Barça avait « fait pratiquement jeu égal » avec la Casa Blanca. Pour le coach espagnol, les Blaugrana auraient pu marquer au Camp Nou. « À chaque fois qu’on prenait le ballon, on trouvait des situations de trois contre trois, voire quatre contre trois… Ce n’est pas arrivé beaucoup de fois, mais ça a été des situations de danger. »

Puis Valverde a laissé entendre que les Madrilènes essayaient de « casser le rythme ». Du coup, le match a été « trop indécis pour qu’une des deux équipes puisse l’emporter sur une action ». L’entraîneur du Barça a quand même admis que le Real a « fait un bon match » dans l’ensemble. Pour Ernesto Valverde, les Barcelonais étaient « un peu plus obligés qu’eux de gagner » puisqu’ils évoluaient au Camp Nou. Au classement, les deux clubs restent à égalité de points (36) après ce Clasico.

Images de IconSport