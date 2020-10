Zidane dénonce la décision des autorités français

90 signataires d’une tribune, dont l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane interpellent les autorités françaises sur la fermeture des salles de sports.

Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, les autorités françaises ont décidé de fermer les salles de sports et gymnases dans de nombreuses métropole. 90 signataires parmi lesquels des docteurs et professeurs de médecine, mais aussi des sportifs de haut-niveau parmi lesquels Zinedine Zidane, ont signé une tribune publiée par le Journal Du Dimanche, dans laquelle ils dénoncent cette mesure et demandent sa levée.

Zidane demande la levée des fermetures des salles de sports

« Nous, professionnels de l’encadrement de l’activité physique et sportive, sportifs de haut niveau et professionnels de la santé, déplorons la stigmatisation des lieux de pratique d’activité physique et sportive comme vecteurs de propagation de la pandémie actuelle », ont-il écrit. « Il ne s’agit pas de nier la gravité de cette dernière, ni d’affirmer l’absence totale de risque au sein de ces établissements, mais bien de dénoncer des décisions infondées, sur le plan sanitaire, social et économique », considèrent-ils.

« En effet, dans le respect des protocoles actuels en vigueur, le risque de pratiquer une activité physique et sportive dans un établissement dédié, salle ou gymnase, n’est pas démontré scientifiquement. Aucun cluster issu de ces structures n’a d’ailleurs été signalé à date par les Agences Régionales de Santé (ARS) », remarquent les signataires qui dénoncent « un message erroné, anxiogène et aux conséquences désastreuses ». Pour rappel, Zidane est propriétaire de deux centres de de futsal nommés Z5, dont un à Aix-en-Provence.

Images de IconSport