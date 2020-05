Coupe du monde 2006 : Materazzi et le coup de boule de Zidane

Selon le site du quotidien As, Marco Materazzi s’est exprimé à propos du fameux coup de tête de Zinedine Zidane.

Rappelons que l’ex- meneur de jeu français avait mis un coup de boule à Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006. Suite à ce geste, Zidane avait été expulsé. Au final, l’Italie avait remporté le Mondial. Pour Marco Materazzi, la pression était montée, au fil du match, entre lui et le magicien tricolore.

« Nous avions eu un contact dans la surface. Il avait marqué le but de la France en première mi-temps et le sélectionneur (Marcelo Lippi) m’avait demandé de le marquer. Après le premier choc, je m’étais excusé et il avait mal réagi », s’est souvenu Materazzi.

Zidane avait pété un plomb

L’ancien footballeur de l’Inter Milan a raconté qu’après un « troisième choc », il avait froncé les sourcils. A ce moment-là, Zinedine Zidane avait dit : « Je te donnerai mon maillot plus tard ». Histoire de le chambrer plutôt gentiment. En guise de réponse, le défenseur central avait provoqué encore plus « Zizou ».

« J’avais répondu que je préférais sa sœur à son maillot ». A ce moment-là, le meneur de jeu avait vu rouge et infligé le coup de boule à Marco Materazzi. On ne sait pas ce qui se serait passé si Zinedine Zidane n’avait pas été expulsé. Peut-être qu’aujourd’hui, l’équipe de France aurait trois étoiles en or sur son maillot…

Images de IconSport