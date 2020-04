Mercato / Real : Zidane et Pérez déjà devant la grosse machine…

Zinedine Zidane (entraîneur) et Florentino Pérez (président) veulent procéder à une lessive importante au Real Madrid à l’occasion du mercato estival.

Selon le site du quotidien Sport, l’effectif des Merengue devrait être modifié considérablement en vue de la saison prochaine. En effet, Zidane et Pérez « travaillent déjà à la reconstruction de l’équipe ». A l’heure actuelle, pas moins de « onze joueurs sont sur leur liste de départ » ! L’entraîneur et le président du Real sont d’accord sur un point : le dernier marché des transferts estival n’a pas « répondu aux attentes ». Des éléments comme Luka Jovic ou encore Eden Hazard, qui a été – à sa décharge – souvent blessé cette saison, n’ont pas donné satisfaction. Résultat : Zinedine Zidane et Florentino Pérez désirent « faire de la place » avant d’acter de « nouvelles signatures ».

Au rayon des partants potentiels, le nom de Gareth Bale figure une nouvelle fois sur la short-list. L’ailier gallois ne fait pas l’unanimité à Santiago Bernabeu. Ses performances irrégulières et son comportement n’incitent pas les Merengue à vouloir le garder. Son salaire annuel astronomique (17 millions d’euros !) vient s’ajouter forcément à cela. Le départ de Bale permettrait au Real Madrid d’alléger considérablement la masse salariale. Reste à savoir si les pensionnaires de Santiago Bernabeu arriveront, ou non, à trouver preneur… Bale n’est pas pressé de partir et son contrat expirera seulement le 30 juin 2022…

Zidane et Pérez s’interrogent encore

En plus de « GB », les Merengue vont aussi essayer de se débarrasser de James Rodriguez, Mariano Diaz, Brahim Diaz ou encore d’Alvaro Odriozola (prêté au Bayern depuis janvier). Arrivés l’été dernier, des éléments comme Luka Jovic, Eder Militão et Alphonse Areola sont aussi susceptibles de devoir faire leurs valises. En ce qui concerne le gardien français, rappelons qu’il est prêté par le PSG au Real Madrid jusqu’au 30 juin prochain. Quid de Marcelo ou encore Luka Modric ? Dans le passé, le latéral gauche et le milieu de terrain étaient des éléments essentiels.

Mais depuis 1-2 ans, la donne a changé… Aujourd’hui, il ne serait pas surprenant que les deux hommes soient propulsés ailleurs. A respectivement 31 et 34 ans, le Brésilien et le Croate n’incarnent sans doute plus l’avenir au Real. Enfin, l’ailier Lucas Vazquez pourrait aussi faire partie de la lessive estivale. L’ailier espagnol n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu cette saison (3 buts et 2 passes décisives en 18 matches). Au final, Zinedine Zidane et Florentino Pérez ont beaucoup de pain sur la planche pour alléger l’effectif professionnel…

Images de IconSport