Real – Atletico : Zidane avoue avoir fait une grosse erreur

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, croit qu’il s’est planté avant le match contre l’Atletico Madrid (1-0, 22e journée de Liga).

En clair, le coach français n’était « pas content » de ce qu’il voyait « en première période ». Zidane a précisé tout de suite que ce n’était « pas à cause des joueurs ». Le champion du monde 98 a expliqué que c’était de sa « faute ». Apparemment, le coach des Merengue a compris qu’il s’était trompé sur le plan tactique. « On avait été bons en demi-finale de la Supercoupe contre Valence dans ce dispositif et même en finale contre l’Atlético… Là, ça n’a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais le responsable, c’est moi », a-t-il lâché.

Du coup, Zinedine Zidane n’a pas hésité à procéder à deux changements à la pause. « Il fallait changer. Donc j’ai changé Isco et Toni (Kroos), mais j’aurais pu en faire sortir deux autres. » Pour lui, cela a mis son escouade sur des rails bien meilleurs contre les Rojiblancos. « On a changé après la pause, on a abordé la deuxième période différemment, on s’est ouvert le terrain, on a couru davantage… mais je prends la responsabilité de ce qu’il s’est passé en première période », a-t-il répété.

Zidane a apprécié l’action décisive

Ensuite, « Zizou » a évoqué l’action qui a donné lieu au but signé Karim Benzema à la 56e minute de jeu. « Je suis content pour l’action, parce que c’est une combinaison entre Vinicius, Ferland (Mendy) et Karim (Benzema) qui a repris le ballon en première intention. Voir un but comme ça, c’est magnifique, parce que c’est une équipe qui défend très bien ». Au classement de la Liga, le Real Madrid a 49 points au compteur. Les Madrilènes ont 6 points d’avance sur le Barça qui a disputé une rencontre de moins.