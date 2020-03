Real – Barça : touché mais pas coulé, Zidane est « blindé » !

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est persuadé que son équipe va rebondir contre le FC Barcelone ce dimanche soir.

Au cours des cinq derniers matches, l’équipe madrilène a gagné une fois, obtenu un résultat nul et encaissé trois défaites. Les deux dernières contre Levante (0-1, Liga) et Manchester City (1-2, Ligue des Champions) ont fragilisé Zidane. Mais à l’heure du Clasico Real – Barça, le coach français ne se laisse pas abattre. En point presse, le champion du monde 98 a reconnu que c’était « un moment délicat ». Mais pour Zinedine Zidane, cela « arrive » à n’importe quelle équipe.

Pour lui, « la seule chose qui compte, c’est ta réaction ». Zidane est persuadé qu’en gardant « un état d’esprit très positif », ses joueurs parviendront à vite renouer avec la victoire. Au passage, « Zizou » a indiqué qu’il comprenait la réaction des « supporters » qui sont « un peu peinés » par les résultats récents. Le coach des Merengue a déclaré que lui et ses joueurs ont « besoin d’eux » et qu’ils vont « tout donner » pour les enchanter.

Zidane pense être « le seul responsable »

A propos de sa situation, Zinedine Zidane a expliqué qu’il ne savait « pas » s’il était, ou non, menacé à Santiago Bernabeu. A ses yeux, il faut « demander aux bonnes personnes », notamment au président Florentino Pérez, si c’est le cas ou pas. Une chose est sûre, « Zizou » a admis volontiers qu’il y avait « matière à critique » dans son « travail ». Une fois encore, l’ancien meneur de jeu a répété que « le seul responsable », c’était lui. La légende du foot français a indiqué qu’elle avait « la force de continuer » sa mission sur le banc madrilène.

A propos du choc contre le FC Barcelone, Zidane a mis l’accent sur le fait qu’il fallait « penser à ‘aller de l’avant pour changer cette situation ». A juste titre, il a rappelé que rien n’était joué en Liga puisque le Real a seulement deux points de retard sur le Barça. « Nous sommes deux équipes qui sont premières et deuxièmes. À un moment donné, nous devons cesser de critiquer, les autres équipes sont où au classement ? », a-t-il lâché. Au final, ce Clasico Real – Barça est important dans la course au titre de champion. Si Zidane et les Merengue chutaient à domicile ce soir, ils seraient relégués à… 5 points du club catalan.

Images de IconSport