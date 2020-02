L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, était déçu après le revers de son équipe face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2).

Après la rencontre, le coach français de la Casa Blanca a déclaré, au micro de RMC Sport, que « de temps en temps, le foot est un peu cruel ». Rappelons qu’à la 60e minute de jeu, les Merengue avaient ouvert le score grâce au milieu Isco. Mais Gabriel Jesus (78e) et Kevin de Bruyne (83e) avaient réussi à refroidir le Stade Santiago Bernabeu. « Ils sont très bien rentrés en deuxième mi-temps. »

« On a marqué au pire moment, on avait fait le plus dur. Il fallait tenir ce résultat. Après, on fait deux erreurs. En dix minutes, on perd le match. C’est dur », a analysé le champion du monde 98. Pour lui, il faut toujours se souvenir qu’un « match de foot dure 90 minutes ». En clair, les Madrilènes auraient dû rester concentrés à fond jusqu’au coup de sifflet final.

Zidane continue d’y croire, malgré tout…

Histoire d’empocher une victoire courte mais précieuse. Au final, le Real devra inscrire au moins deux buts à l’Etihad Stadium, le 17 mars prochain, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Pour en revenir aux propos tenus par Zinedine Zidane, notez qu’il a déploré l’expulsion de Sergio Ramos en fin de match. « Tout s’est accumulé ce soir. Ça fait beaucoup. »

« On aurait même pu prendre un troisième but. Vu la physionomie du match et tout ce qu’on a mis, on ne s’en sort pas bien. C’est dommage. » Forcément, Zidane continue d’y croire avant la seconde manche. Lui et ses joueurs iront « là-bas pour gagner et se qualifier ». Forcément, il faudra « aller les chercher toute de suite et faire un grand match ». Histoire de réussir à se hisser en quarts de finale de la C1.

