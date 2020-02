Real Madrid : Zidane punit une star, la raison dévoilée

Qu’on se le dise, l’entraîneur Zinedine Zidane et l’ailier Gareth Bale ne sont pas près de passer leurs vacances estivales ensemble…

Après un mercato estival très mouvementé, Zidane et Bale semblaient avoir fait la paix. Tout du moins, le coach français et le détonateur gallois étaient prêts, de nouveau, à travailler ensemble. Au fil de la saison, Zinedine Zidane s’est appuyé sur l’ancien joueur de Tottenham… et se passait parfois de ses services. La faute notamment à des blessures tenaces.

Récemment, Gareth Bale a dû se défaire d’un problème au niveau de la cheville. Mais lorsqu’il a pu s’entraîner normalement avec ses coéquipiers, l’ailier a eu trois mauvaises nouvelles. En effet, Zidane a décidé de ne pas le convoquer pour les matches contre le Real Saragosse (4-0), l’Atletico Madrid (1-0) et la Real Sociedad (3-4).

Zidane a tranché dans le vif

Au départ, on pouvait penser que le technicien ne voulait pas prendre le moindre risque avec Bale. Mais l’artilleur était opérationnel et pouvait donc incorporer le groupe. D’après Marca, le champion du monde 98 « n’est pas du tout satisfait » des prestations de Gareth Bale. Pour Zinedine Zidane, Gareth Bale ne met pas « l’intensité » qu’il faut lors des séances d’entraînement.

Le média espagnol précise que « la relation entre l’entraîneur le footballeur est à nouveau froide au maximum ». En résumé, Zidane a pris « une décision » qui était « entièrement sportive ». L’histoire ne dit pas si la donne changera, pour la énième fois, au cours des jours ou des semaines à venir. Qui sait, peut-être que Bale jouera un rôle décisif en Liga ou encore en Ligue des Champions à Madrid…

Images de IconSport