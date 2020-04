Real Madrid : Zidane a aussi joué un rôle très important

Le staff et les joueurs du Real Madrid, dont Zinedine Zidane ou encore Sergio Ramos, ont trouvé un accord majeur avec les dirigeants.

Plombés par la crise économique, provoquée par la pandémie de coronavirus, les décideurs de la Casa Blanca ont demandé au staff et surtout aux joueurs de baisser leurs salaires. Le président Florentino Pérez et ses collaborateurs ont mis en avant le fait qu’ils voulaient limiter la casse au niveau financier. Si la saison s’arrêtait définitivement là, les Merengue aimeraient faire une économie de 100 millions d’euros.

Si cette dernière allait jusqu’au bout, alors Pérez souhaiterait économiser 50 millions. En toute transparence, l’homme fort du Real Madrid a transmis cela au capitaine Sergio Ramos d’après Marca. Puis le défenseur central espagnol a fait part de cette proposition forte à ses partenaires. Au début, tout le monde n’a pas compris la demande du club. Prêts à faire un effort, des Madrilènes estimaient qu’une réduction de 5% était déjà une bonne chose. Mais Ramos a insisté sur le fait qu’il fallait être plus généreux durant cette période difficile.

Zidane n’a pas tergiversé

Le capitaine madrilène a pu compter sur certains de ses coéquipiers dont Karim Benzema, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Luka Modric ou encore Lucas Vazquez. Par ailleurs, l’entraîneur Zinedine Zidane a apporté aussi sa pierre à l’édifice. Au final, un accord collectif a été signé pour une réduction de 10 ou 20 %, de chaque rémunération, en fonction de la reprise ou non de la saison. Une fois encore, Ramos et Zidane ont prouvé qu’ils jouent un rôle capital au Stade Santiago Bernabeu et pas que sur le plan sportif.

Images de IconSport