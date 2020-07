Mercato / Real : Zidane sous le charme d’un Français de Liga

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, semble avoir un faible pour Jules Koundé qui est performant au FC Séville.

Selon ESPN, le club de la capitale espagnole « surveille les progrès du jeune défenseur central de Séville ». C’est compréhensible. En effet, Koundé a montré des belles choses au sein de l’écurie basée en Andalousie. Arrivé cette saison, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est imposé en tant que titulaire (36 apparitions, 2 buts et 1 passe décisive). Les Sévillans ne regrettent pas d’avoir déboursé 25 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Le footballeur âgé de 21 ans s’est fait un nom en Liga et sa cote a augmenté sur le marché des transferts. Selon Transfermarkt, Jules Koundé vaut aujourd’hui 30 millions. Notez que l’été dernier déjà, Zinedine Zidane s’intéressait de près au natif de Paris. Le Français n’a donc pas changé d’avis surtout après avoir vu son compatriote cartonner en Liga.

Zidane suit Koundé depuis longtemps

Même s’il veut continuer de s’appuyer sur la paire Sergio Ramos – Raphaël Varane la saison qui se profile, Zidane « veut plus d’options pour la prochaine campagne ». ESPN précise que le champion du monde 98 « aime la vitesse de Koundé et son bon positionnement sur le terrain ». Forcément, « sa jeunesse et sa marge de progression » incitent aussi Zinedine Zidane à garder son nom sur sa short-list.

Notez que « plusieurs grands clubs européens », en plus du Real Madrid, lorgnent le défenseur central. L’écurie espagnole « veut devancer ses rivaux pour sa signature ». Rappelons que le contrat de Koundé au FC Séville expirera seulement le 30 juin 2024. Son transfert « exigerait un gros investissement ». Mais c’est peut-être le prix à payer pour s’offrir un jeune défenseur aussi talentueux.

Images de IconSport