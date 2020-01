Real Madrid : Zidane sait quoi faire lors de ce mercato

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, ne semble pas être hésitant du tout depuis que le marché des transferts a ouvert ses portes.

Alors que plusieurs clubs européens se sont déjà renforcés ou vont le faire, Zidane a un avis spécifique à ce sujet. Selon le quotidien As, le coach des Merengue fait « pleinement confiance à l’effectif actuel » du Real Madrid. Pour lui, la Casa Blanca a assez d’atouts, dans tous les secteurs de jeu, afin d’atteindre ses objectifs majeurs. Autrement dit, le titre de champion d’Espagne et bien sûr la Ligue des Champions. Du coup, Zinedine Zidane « ne demande pas de signatures » au président Florentino Pérez lors de ce mercato.

A Santiago Bernabeu, il y aura donc « peu de mouvements »… sauf coup de théâtre. Quelques départs pourraient être enregistrés. Histoire de dégraisser l’effectif et au passage d’alléger la masse salariale. Depuis quelques temps déjà, les noms de Mariano Diaz et Brahim Diaz reviennent avec insistance. Zidane ne compte pas sur le Dominicain et l’Espagnol pour la seconde partie de saison. S’il avait pu recruter un joueur cet hiver, « Zizou » aurait misé, sans surprise, sur Paul Pogba.

Zidane apprécie l’évolution d’un jeune

Mais le champion du monde 98 est « conscient que le club n’est pas en mesure de satisfaire ce désir ». Il attendra donc l’été prochain pour réclamer, une nouvelle fois, la venue de son compatriote. En attendant, Zinedine Zidane est ravi de pouvoir s’appuyer sur Federico Valverde. A seulement 21 ans, le milieu axial est en train de marquer les esprits au Real Madrid (18 apparitions, 2 buts et 2 passes décisives cette saison).

Au final, Zidane n’a pas « beaucoup confiance » en ce qui concerne « les achats d’hiver ». Pour lui, cela ne servirait à rien de s’offrir un joueur qui n’apporterait pas un vrai plus, d’entrée de jeu, à la Casa Blanca. Sur le plan sportif, notez que le Real débutera cette année 2020 contre Getafe samedi (demain). Ce sera dans le cadre de la 19e journée de Liga. A l’heure actuelle, les Merengue occupent la deuxième place du classement. Ils ont deux points de retard sur le FC Barcelone qui est leader.

Images de IconSport