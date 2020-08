Mercato / OM : Ajroudi ajoute une grosse cerise sur le gâteau !

L’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi a décidé d’augmenter son offre en misant sur un élément important à l’OM.

Le 29 juillet dernier, Wingate et Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners et LLP avaient mis en avant une proposition d’Ajroudi pour racheter l’OM. Par ailleurs, une date butoir de 10 jours ouvrables était fixée (En savoir plus). D’après un nouveau communiqué, Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires « souhaitent compléter leur offre d’acquisition de l’Olympique de Marseille ». En clair, ils aimeraient bien acheter également… l’enceinte phocéenne ! « Nos clients ont entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade du Vélodrome. »

« Nous avons tenté de nous assurer de l’information avant publication de ce communiqué, mais nos démarches sont restées sans réponse, ce qui prouve, s’il en était besoin, que nous sommes obligés de traiter cette affaire par voie médiatique, même s’il n’est pas dans l’habitude ni de M. AJROUDI, ni de ses partenaires, ni de ses conseils d’opérer de la sorte. mais nous n’avons toujours pas le choix », ont-ils souligné. Ajroudi et consorts « manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition car ils souhaitent offrir à l’Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours ».

Ajroudi pense au « travail restant à faire »

Notez que « cette offre complète leur dernière offre ferme et échoit le même jour, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l’état ». Au passage, ils ont précisé que pour eux « la limitation temporelle » de leur proposition « à M. Frank McCourt et du présent complément d’offre à l’attention de la Mairie de Marseille, ne sont pas un ultimatum au club ou à ses actionnaires ». Simplement, Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires « sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs ».

Enfin, tout ce beau monde a assuré que « les communiqués de presse » ne visent absolument pas « à déstabiliser l’Olympique de Marseille ». En effet, Ajroudi et ses collaborateurs sont « parmi les plus passionnés supporters du club ». Désormais, ils souhaitent juste « que leurs offres soient toutes les deux acceptées si le stade est réellement à vendre ». Pas sûr que que cela incite Frank McCourt à lâcher les rênes du club phocéen et, en parallèle, la mairie de Marseille à céder le Stade Vélodrome…

Images de IconSport