Les dirigeants du PSG ont des vues sur David Alaba. Ce latéral gauche expérimenté s’exprime au Bayern Munich.

Au Parc des Princes, on sait que Layvin Kurzawa ne portera sûrement plus le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, les décideurs du club de la capitale française n’ont pas envie de proposer un nouveau contrat à l’ancien Monégasque. Du coup, ils désirent recruter un nouveau défenseur gauche lors du mercato estival.

En plus de lorgner Lucas Hernandez (Bayern Munich) et son frère Théo (Milan AC) à ce stade (En savoir plus), les Franciliens ont un faible pour Alaba d’après Sky. Âgé de 27 ans, l’international autrichien (72 sélections, 14 buts) porte le maillot du Bayern depuis l’été… 2010. Cette saison, David Alaba a disputé 35 matches, inscrit 1 but et effectué 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon Sky, le PSG pourrait profiter du fait que le contrat d’Alaba expirera le 30 juin 2021 afin de passer à l’action.

Alaba a vraiment le profil idéal

Les décideurs du club allemand pourraient accepter de le vendre cet été. Histoire de ne pas prendre le risque qu’il signe gratuitement dans un nouveau club à compter du 1er janvier 2021 en vue de la saison suivante. Apparemment, « le PSG a manifesté son intérêt » pour le natif de Vienne. David Alaba possède la particularité d’être très polyvalent. En plus de pouvoir évoluer en tant que latéral gauche, il peut aussi s’exprimer comme défenseur central ou encore milieu défensif.

Nul doute que cela doit séduire l’entraîneur allemand Thomas Tuchel. Notez que les gestionnaires du Bayern Munich tentent de convaincre Alaba de rempiler à l’Allianz Arena. Récemment, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a indiqué que tout le monde est « très heureux » des performances du défenseur cette saison. Pour l’ex-joueur, l’Autrichien est même devenu « le boss de la défense » munichoise.

Images de IconSport