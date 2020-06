Mercato : Hernandez priorité du PSG, le Bayern réagit

Le défenseur polyvalent du Bayern Munich, Lucas Hernandez quittera-t-il la Bavière pour rejoindre le PSG cet été ?

Lundi, la Cadena Ser a surpris en annonçant qu’en plus de son frère Theo (AC Milan), le Paris Saint-Germain serait aussi très intéressé par Lucas Hernandez. Capable de jouer latéral gauche ou en défense centrale, le champion du monde 2018 plairait beaucoup à Leonardo pour sa polyvalence, le club de la capitale s’apprêtant à perdre Thiago Silva et Layvin Kurzawa. Une information confirmée quelques heures plus tard par le journal allemand Bild ainsi que RMC.

Hernandez, priorité de Leonardo en défense

Le directeur sportif brésilien aurait même fait de lui sa priorité défensive du mercato. Encore faudra-t-il trouver un accord avec le Bayern Munich qui avait déboursé 80 millions d’euros il y a un an pour l’extraire de l’Atletico Madrid. Si tant est qu’il accepte de le laisser partir si vite, le club bavarois va sans doute demander à récupérer l’intégralité de cette somme, que le PSG jugerait pour sa part trop élevée. Des discussions pourraient débuter dans les prochains jours.

Flick apprécie le Français

De son côté, Lucas Hernandez ne serait pas contre l’idée de rebondir à Paris. L’international français sort d’une saison difficile. Des pépins physiques l’ont empêché de s’imposer au Bayern et il aurait par ailleurs du mal à se faire à son nouvel environnement allemand. S’il reconnaît ses difficultés, son entraîneur Hans-Dieter Flick est heureux de l’avoir dans ses rangs.

« Lucas a traversé une phase difficile. Tous les joueurs ont besoin de rythme, et il n’a pas pu en avoir. Lucas est un grand professionnel. J’apprécie son engagement à l’entraînement où il donne tout. Mais depuis novembre, nous avons beaucoup travaillé la tactique aux entraînements qu’il a manqués. Je vois son potentiel, même si souvent ça ne se voit pas de l’extérieur. Mais n’importe quel entraîneur aimerait avoir un joueur comme lui », a jugé le coach du Bayern.

