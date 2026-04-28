Barcelone : le retour de Cucurella à l’étude, mais un obstacle de taille se dresse

Le FC Barcelone poursuit sa reconstruction défensive. Et parmi les pistes étudiées, un visage bien connu refait surface : celui de Marc Cucurella.

Alors que le club catalan cherche à sécuriser son couloir gauche, la direction sportive multiplie les options. Et dans cette réflexion, un ancien de la maison attire particulièrement l’attention.

Formé à La Masia, Marc Cucurella connaît parfaitement les exigences du jeu barcelonais. Son volume de jeu, sa capacité à enchaîner les efforts et sa qualité dans les transitions correspondent au profil recherché.

Son passage en Premier League lui a également permis de gagner en maturité et en intensité. Autant d’arguments qui séduisent les décideurs du FC Barcelone, qui étudient sérieusement son retour pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée chez Chelsea FC en 2022, le latéral espagnol a connu des hauts et des bas. Si ses débuts avaient été prometteurs, la suite a été marquée par une certaine irrégularité, liée notamment à la concurrence et aux ajustements tactiques.

Malgré cela, son engagement et son activité n’ont jamais été remis en cause. À 27 ans, il reste un joueur expérimenté, capable d’apporter une vraie solution sur le côté gauche.

Une éventuelle arrivée de Cucurella poserait inévitablement la question de la hiérarchie avec Alejandro Balde. Le jeune Espagnol s’est imposé ces dernières saisons comme une valeur sûre du poste.

Le Barça pourrait toutefois miser sur une concurrence interne pour tirer le meilleur des deux joueurs, ou anticiper un éventuel mouvement lors du mercato.

Un prix qui complique tout

Le principal frein reste financier. Sous contrat jusqu’en 2028, Cucurella ne sera pas bradé par Chelsea. Son transfert pourrait dépasser les 40 millions d’euros, une somme importante pour un club toujours sous pression économique.

Dans ce contexte, Barcelone devra trancher : investir lourdement sur un profil connu ou explorer des pistes plus accessibles. Une décision qui pourrait conditionner toute la stratégie défensive du mercato estival.