Barcelone : Bastoni ciblé, mais son prix refroidit déjà les Catalans

Le FC Barcelone a identifié sa priorité défensive pour le prochain mercato. Mais entre ambition sportive et réalité économique, le dossier Alessandro Bastoni s’annonce déjà compliqué.

Le club catalan explore plusieurs pistes pour renforcer son arrière-garde, jugée trop irrégulière cette saison. Et dans cette réflexion, un nom ressort clairement : celui du défenseur de l’Inter Milan.

En interne, Alessandro Bastoni coche toutes les cases. Solide dans les duels, intelligent dans le placement et surtout très propre à la relance, l’international italien incarne parfaitement le style recherché par le Barça.

Sa polyvalence, capable d’évoluer dans une défense à trois comme dans une ligne à quatre, renforce encore son attractivité. Selon plusieurs sources proches du dossier, il figure en tête de liste pour renforcer l’axe défensif du FC Barcelone.

L’Inter ouvre la porte Bastoni mais à un prix élevé

Longtemps considéré comme intouchable, le défenseur de l’Inter Milan pourrait finalement quitter la Lombardie. Le club italien, confronté à certaines contraintes financières, ne fermerait plus totalement la porte à un départ.

Mais cette ouverture a un prix : environ 70 millions d’euros. Une somme qui refroidit déjà les dirigeants catalans.

Malgré un intérêt concret et des discussions avancées sur le plan contractuel, le transfert reste très incertain. Le Barça doit composer avec une situation économique fragile, qui limite sa capacité d’investissement.

Pour espérer boucler l’opération, le club devra probablement vendre ou alléger sa masse salariale. Dans le cas contraire, la direction sportive pourrait rapidement se tourner vers des options plus accessibles.

Une chose est sûre : entre rêve sportif et contraintes budgétaires, le dossier Bastoni illustre parfaitement les défis actuels du FC Barcelone sur le marché des transferts.