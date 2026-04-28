Sénégal : la fédération s’installe dans un immeuble de Sadio Mané

Un déménagement qui ne passe pas inaperçu. La Fédération sénégalaise de football (FSF) s’apprête à quitter son siège actuel pour s’installer dans un bâtiment appartenant à Sadio Mané, figure emblématique des Lions de la Teranga.

Direction la Cité Keur Gorgui, à Dakar, où la fédération prendra place dans une tour moderne de 12 étages détenue par l’attaquant sénégalais, meilleur buteur de l’histoire de la sélection.

Si certains évoquaient un geste symbolique du joueur, la réalité est toute autre. La FSF devra s’acquitter d’un loyer annuel estimé à 360 millions de FCFA, soit environ 550 000 euros.

Un montant conséquent qui s’inscrit dans une logique claire : celle d’un investissement immobilier structuré du côté de Sadio Mané, déjà très actif dans ce domaine.

Au-delà de ses performances sur le terrain, l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich construit progressivement un véritable empire hors des pelouses.

Propriétaire de plusieurs biens, dont un hôtel en France, l’international sénégalais confirme son ambition de s’inscrire dans la durée, bien au-delà de sa carrière sportive.

Un symbole fort pour la Fédération sénégalaise de football

Ce partenariat entre la Fédération sénégalaise de football et l’un de ses plus grands joueurs illustre aussi le poids de Sadio Mané dans le football national.

Entre symbole et stratégie économique, ce déménagement marque une nouvelle étape dans la structuration du football sénégalais… avec, en toile de fond, l’influence grandissante de sa star.