Angola : Un premier test très attendu pour Aliou Cissé

Nommé récemment à la tête de l’Angola, Aliou Cissé va diriger ses premiers matchs dès la trêve internationale de juin. Deux rencontres amicales sont au programme pour lancer l’ère du technicien sénégalais.

La Fédération angolaise de football a officialisé ce 26 avril le calendrier des prochains matchs des Palancas Negras. La sélection affrontera la République centrafricaine le 5 juin, puis le Botswana le 9 juin. Les deux rencontres se disputeront à Casablanca, au Maroc.

Un premier test très attendu pour Aliou Cissé

Ces deux matchs marqueront les débuts officiels d’Aliou Cissé sur le banc angolais. L’ancien sélectionneur du Sénégal, nommé le 9 avril, succède à Patrice Beaumelle avec la mission de relancer une équipe ambitieuse sur la scène africaine.

Après son passage réussi avec les Lions de la Teranga, ponctué notamment par un sacre à la CAN 2022, Cissé arrive avec une forte attente autour de sa capacité à structurer et compétitiviser cette sélection angolaise.

Ces rencontres face à la République centrafricaine et au Botswana serviront avant tout de laboratoire. Le nouveau staff pourra observer les profils disponibles, tester des systèmes de jeu et poser les bases de son projet.

Dans un contexte de reconstruction, ces matchs amicaux seront essentiels pour instaurer une dynamique positive et installer une identité claire.

Reste désormais à voir quels choix forts Aliou Cissé effectuera pour ce premier rassemblement. Une chose est sûre : le chantier commence maintenant pour les Palancas Negras.