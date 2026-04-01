Coupe du Monde 2026 : la RDC brise 52 ans d’attente dans la douleur

La République démocratique du Congo (RDC) s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en battant la Jamaïque après prolongations (1-0). Une victoire arrachée au bout de l’effort, qui entre déjà dans l’histoire du football africain.

Il y a des victoires qui marquent une génération. Celle de la République démocratique du Congo face à la Jamaïque en fait partie. À Guadalajara, dans la nuit du 31 mars, les Léopards ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 au terme d’un match long, tendu, parfois brouillon… mais inoubliable.

Il fallait remonter à 1974, sous l’appellation Zaïre, pour retrouver une trace du pays sur la scène mondiale. Cinquante-deux ans plus tard, une nouvelle page s’ouvre. Et elle s’est écrite dans la douleur, comme souvent dans les grandes histoires du football.

Un combat plus qu’un match

Dès les premières minutes, les hommes de Sébastien Desabre ont pourtant affiché leurs intentions. Cédric Bakambu pensait lancer la soirée avec un but rapidement refusé, après une belle séquence collective. L’attaquant congolais s’est encore illustré dans la foulée, dangereux de la tête sur coup de pied arrêté.

Mais au fil des minutes, l’élan initial s’est estompé. Comme paralysés par l’enjeu, les Congolais ont perdu en précision. La Jamaïque, solide et courageuse, en a profité pour exister davantage dans le match. À l’image de la tentative lointaine de Leon Bailey, qui a frôlé le poteau de Lionel Mpasi, les Reggae Boyz ont fait trembler les Léopards sans jamais les faire plier.

Le match s’est alors transformé en un duel nerveux, où chaque erreur pouvait être fatale. « L’enjeu a dépassé le jeu », aurait-on pu dire en observant ces deux équipes tendues, conscientes de jouer bien plus qu’un simple barrage.

Le moment d’une vie

Il a fallu attendre les prolongations pour voir le destin basculer. Sur un corner, Axel Tuanzebe a surgi pour pousser le ballon au fond des filets, déclenchant une explosion de joie… rapidement suspendue par l’intervention de la VAR.

Quelques secondes interminables plus tard, le but était validé. La délivrance. L’histoire.

Dans les dernières minutes, la RDC aurait pu alourdir le score en contre-attaque, mais l’essentiel était déjà acquis. Peu importe les occasions manquées, peu importe les approximations : les Léopards étaient qualifiés.

Dans l’histoire du football africain, certaines qualifications dépassent le simple cadre sportif. Celle-ci appartient à cette catégorie. Elle rappelle les épopées du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 ou du Ghana en 2010.

Cet été, la RDC retrouvera la scène mondiale, avec notamment un duel annoncé face au Portugal. Une nouvelle aventure commence.