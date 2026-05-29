PSG : quelle prime attend les joueurs en cas de sacre en Ligue des champions ?

À quelques heures de la finale de la Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont une motivation supplémentaire. Selon les informations de L’Équipe, chaque membre de l’effectif parisien touchera une prime PSG d’un million d’euros en cas de victoire dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Une récompense exceptionnelle qui témoigne de l’importance de l’événement pour le club de la capitale. Après avoir échoué à plusieurs reprises aux portes du sacre continental, le PSG est plus que jamais déterminé à inscrire son nom une seconde fois au palmarès de la compétition.

🚨 Comme l’an dernier, CHAQUE PARISIEN TOUCHERA 1 M€ en cas de sacre en Ligue des Champions. 🤑❤️💙 Ce sont Marquinhos, Hakimi, Dembélé et Vitinha qui ont négocié ces primes avec la direction. 29 mai 2026

D’après le quotidien sportif, les discussions avec la direction ont été menées par plusieurs cadres du vestiaire. Le capitaine Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha auraient été les principaux représentants des joueurs lors des négociations.

Le montant négocié est particulièrement élevé puisqu’il atteindrait un million d’euros par joueur en cas de victoire finale. Une somme qui illustre les ambitions du PSG et la valeur historique que représenterait un nouveau sacre européen pour le club.

Cette stratégie de primes n’est pas nouvelle. Elle vise à renforcer la motivation collective et à récompenser les performances réalisées tout au long de la campagne européenne. Les dirigeants parisiens considèrent en effet que l’objectif Ligue des champions reste la priorité absolue du projet qatari.

Sur le terrain, Luis Enrique pourra compter sur un groupe expérimenté et talentueux composé notamment de Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Désiré Doué ou encore João Neves.

Au-delà de l’aspect financier, les joueurs savent surtout qu’une victoire leur permettrait d’entrer définitivement dans l’histoire du club. Une nouvelle étoile européenne, un héritage sportif immense et désormais une récompense financière considérable : tous les ingrédients sont réunis pour une finale qui s’annonce historique pour le Paris Saint-Germain. Prime PSG