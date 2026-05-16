OM : Nice prépare une contre-attaque dans le dossier Grégory Lorenzi

L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille est loin d’être totalement bouclée. Alors que le dirigeant brestois semblait promis au poste de directeur sportif de l’OM, l’OGC Nice n’aurait pas abandonné l’idée de le récupérer.

Selon plusieurs indiscrétions venues du sud de la France, les dirigeants niçois estiment même disposer d’arguments solides pour perturber l’opération marseillaise.

Marseille prépare une révolution en interne

L’été s’annonce particulièrement mouvementé du côté de la Canebière. En plus d’un vaste chantier sportif, l’Olympique de Marseille devrait également procéder à plusieurs changements importants dans son organigramme.

Le départ annoncé de Medhi Benatia pousse les dirigeants olympiens à restructurer leur secteur sportif. Pour prendre la relève, le nom de Grégory Lorenzi s’est rapidement imposé comme la priorité marseillaise.

Le directeur sportif du Stade Brestois, reconnu pour son travail réalisé en Bretagne ces dernières saisons, aurait même donné son accord au club phocéen.

Nice estime avoir déjà verrouillé le dossier

Mais l’OGC Nice ne l’entend pas de cette oreille. D’après les dernières révélations venues de Nice-Matin, Lorenzi aurait auparavant trouvé un accord avec les Aiglons, sous condition du maintien du club en Ligue 1.

Le média explique même qu’un document aurait déjà été signé entre les différentes parties avant le revirement du dirigeant vers Marseille.

Une situation qui agace fortement les décideurs niçois, désormais prêts à défendre leurs intérêts dans ce dossier particulièrement sensible.

Cette bataille administrative pourrait rapidement devenir un véritable casse-tête pour l’Olympique de Marseille, qui espérait avancer sereinement sur sa réorganisation estivale.

Avec les besoins financiers du club, les ventes attendues lors du mercato et désormais ce possible conflit autour de Grégory Lorenzi, les prochaines semaines s’annoncent particulièrement agitées au Vélodrome.

Le feuilleton est donc loin d’être terminé entre Marseille, Nice et l’un des dirigeants français les plus convoités du moment.