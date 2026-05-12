Jordan Bardella ironise sur Kylian Mbappé après ses prises de position politiques

Les déclarations de Kylian Mbappé sur son rôle de citoyen continuent de faire réagir. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, l’attaquant du Real Madrid a défendu le droit des footballeurs à prendre publiquement position sur des sujets de société. Une sortie qui a rapidement fait réagir Jordan Bardella.

Le président du Rassemblement National a répondu avec ironie sur les réseaux sociaux, en ciblant directement l’ancien joueur du PSG.

Kylian Mbappé a rappelé qu’un joueur de football ne devait pas être réduit uniquement à ses performances sportives.

« Il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. On a beau être un joueur de foot, on est avant tout citoyen », a déclaré le capitaine des Bleus.

L’attaquant français a également insisté sur le fait que la célébrité ou l’argent ne coupaient pas les sportifs des réalités de leur pays.

La pique de Jordan Bardella

Sur le réseau social X, Jordan Bardella a choisi de répondre sur le terrain sportif plutôt que sur le fond politique.

« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) », a écrit le président du RN.

Une sortie qui fait référence au parcours européen du Paris Saint-Germain depuis le départ de Mbappé vers le Real Madrid.

Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé traverse une période agitée. Entre ses blessures, les critiques en Espagne après le Clasico perdu par le Real Madrid et cette nouvelle polémique politique, le capitaine des Bleus reste au cœur de l’actualité.

Habitué à prendre la parole sur des sujets dépassant le cadre du football, Mbappé continue de diviser, autant par ses performances que par ses positions publiques.