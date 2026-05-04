Ligue 1 : Nantes et Paris FC en force dans l’équipe-type de la 32e journée

Chaque week-end écrit ses héros. Et cette 32e journée de Ligue 1 n’a pas dérogé à la règle. Entre performances individuelles éclatantes et démonstrations collectives, certains noms se sont imposés comme des évidences.

Dans cette équipe-type, deux clubs dominent clairement les débats : le FC Nantes et le Paris FC, auteurs de prestations marquantes ce week-end.

Une attaque en feu

Devant, difficile de passer à côté de Matthis Abline. Buteur inspiré et passeur décisif face à Marseille, l’attaquant nantais a martyrisé la défense adverse avec une aisance déconcertante.

À ses côtés, Sékou Mara s’est offert un festival contre Angers : deux buts, une passe décisive, et une omniprésence qui résume à elle seule son influence.

Un milieu créatif et décisif

Dans l’entrejeu, l’expérience et la jeunesse se sont parfaitement complétées. Corentin Tolisso, auteur d’un but et de deux passes décisives, a dicté le tempo avec autorité.

À ses côtés, la révélation Rudy Matondo a frappé fort avec un doublé face à Brest, confirmant son ascension fulgurante.

Sur les ailes, Afonso Moreira et Lassine Sinayoko ont fait parler leur percussion, entre but, passe décisive et capacité à déséquilibrer.

Une défense solide et engagée

Derrière, le bloc défensif s’appuie sur des valeurs sûres. Les latéraux nantais, Frédéric Guilbert et Nicolas Cozza, ont dominé leurs couloirs avec intensité.

Dans l’axe, Gautier Lloris a multiplié les interventions décisives, pendant que Moustapha Mbow s’est distingué par son impact à la récupération.

Enfin, dans les cages, impossible d’ignorer la performance de Mory Diaw. Avec neuf arrêts face à Lille, le gardien a littéralement maintenu son équipe à flot.

Cette équipe-type en Ligue 1 raconte une histoire : celle d’un championnat imprévisible, où les outsiders bousculent les hiérarchies établies.

Nantes confirme son renouveau, le Paris FC impressionne, et plusieurs individualités émergent au moment où la saison entre dans sa phase décisive.

Une chose est sûre : à quelques journées de la fin, chaque performance compte… et certains joueurs l’ont bien compris. Ligue 1