RC Lens : grosse inquiétude pour Odsonne Édouard avant de défier le PSG

À seulement une semaine du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, le RC Lens retient son souffle pour Odsonne Édouard. L’attaquant lensois est sorti sur blessure lors du match amical contre Sunderland. Un contretemps particulièrement malvenu à l’approche du premier grand rendez-vous de la saison.

La préparation du RC Lens vient de connaître une alerte dont Pierre Sage se serait volontiers passé. Opposés à Sunderland en match amical, les Sang et Or ont vu Odsonne Édouard quitter prématurément ses partenaires sur blessure.

L’inquiétude est forcément importante compte tenu du calendrier. Dans une semaine, Lens doit retrouver le PSG à l’occasion du Trophée des champions. Une rencontre pour laquelle l’état de santé de son attaquant sera désormais particulièrement surveillé.

Sorti blessé face à Sunderland en amical, Odsonne Edouard inquiète à une semaine du Trophée des champions face au PSG ➡️ l.lequipe.fr/1bs — L’ÉQUIPE

9 août 2026

Odsonne Édouard contraint de sortir contre Sunderland

Ce qui devait constituer l’une des dernières répétitions avant le début des choses sérieuses s’est donc accompagné d’une mauvaise nouvelle pour Lens.

Odsonne Édouard n’a pas été en mesure d’aller au bout de la rencontre face à Sunderland. Sa sortie sur blessure suscite logiquement des interrogations sur sa disponibilité pour le prochain rendez-vous des Sang et Or.

À ce stade, le plus important sera de connaître précisément la nature du problème physique et la durée éventuelle de son indisponibilité. Le staff lensois ne prendra évidemment aucun risque inutile avec son attaquant en pleine préparation estivale.

Mais le timing rend cette alerte beaucoup plus préoccupante.

Le Trophée des champions se profile et Lens aura besoin d’un maximum d’armes offensives pour rivaliser avec le PSG.

Une semaine avant le choc contre le PSG

La présence d’Odsonne Édouard constituerait forcément un atout important pour Pierre Sage.

L’attaquant possède notamment une connaissance particulière du PSG puisqu’il a été formé au sein du club parisien avant de poursuivre sa carrière loin de la capitale.

Après ses expériences au Celtic et en Premier League, Édouard a retrouvé la Ligue 1 et représente une solution importante dans le secteur offensif lensois.

Son éventuelle absence obligerait donc Pierre Sage à revoir une partie de ses plans pour affronter Paris.

Le Trophée des champions constitue en outre bien davantage qu’un simple prolongement de la préparation. Un titre sera immédiatement en jeu et Lens aura l’occasion de lancer sa saison en frappant un grand coup face au PSG.

Perdre un attaquant à quelques jours d’un tel rendez-vous serait nécessairement un handicap.

Lens attend désormais le verdict

Tout dépendra maintenant des examens et de l’évolution de l’état physique d’Odsonne Édouard.

À ce stade, une sortie en match amical ne signifie pas automatiquement une longue indisponibilité. En période de préparation, les staffs peuvent également se montrer particulièrement prudents au moindre signal physique afin d’éviter qu’une gêne ne se transforme en véritable blessure.

Lens espère évidemment se retrouver dans ce scénario.

Les prochains jours permettront de savoir si l’attaquant peut reprendre normalement l’entraînement et surtout s’il sera en mesure de postuler pour le Trophée des champions.

Pour Pierre Sage, le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, le PSG se dressera sur la route des Sang et Or. D’ici là, une question accompagnera la préparation lensoise : Odsonne Édouard pourra-t-il tenir sa place ?