Ronald Araujo :  Liverpool et FC Barcelone sur la même longueur d’ondes ?

Ronald Araujo se rapproche sérieusement de Liverpool. Selon plusieurs sources concordantes, les Reds et le FC Barcelone seraient parvenus à un accord pour le prêt du défenseur uruguayen. L’opération comprendrait également une option d’achat, qui pourrait permettre au joueur de quitter définitivement la Catalogne à l’issue de la saison.

Un nouveau gros mouvement se prépare sur le marché des transferts. Après plusieurs années au FC Barcelone, Ronald Araujo pourrait découvrir la Premier League sous les couleurs de Liverpool.

Selon les informations relayées par L’Équipe ce samedi, plusieurs sources annoncent un accord entre les deux clubs autour d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’opération n’est toutefois pas encore présentée comme officiellement finalisée par les deux formations.

Liverpool et le FC Barcelone seraient parvenus à un accord pour le prêt de Ronald Araujo selon plusieurs sources. L’opération comporterait également une option d’achat pour les Reds. ➡️ l.lequipe.fr/tOt — L’ÉQUIPE

8 août 2026

Liverpool et le Barça trouvent un terrain d’entente

Le dossier Ronald Araujo semble avoir connu une accélération décisive. Liverpool cherchait une solution pour renforcer son secteur défensif et le profil de l’international uruguayen s’est rapidement imposé comme une possibilité sérieuse.

Le montage retenu permettrait surtout aux Reds de limiter le risque financier immédiat. Plutôt qu’un transfert définitif dès cet été, Araujo arriverait dans le cadre d’un prêt.

Liverpool disposerait ensuite d’une option lui permettant de conserver définitivement le défenseur si son passage à Anfield se révèle concluant.

Pour le FC Barcelone, l’opération permettrait de réduire immédiatement la pression exercée par un salaire important sur ses finances tout en conservant la possibilité de récupérer ultérieurement une indemnité de transfert.

Le départ d’Araujo représenterait néanmoins un changement majeur. Arrivé en Catalogne en 2018, le défenseur est progressivement devenu l’un des joueurs les plus importants du vestiaire barcelonais, allant jusqu’à porter régulièrement le brassard de capitaine.

Pourquoi le Barça ouvre la porte à Araujo

Il y a encore quelques années, imaginer Barcelone se séparer volontairement de Ronald Araujo semblait difficile.

À son meilleur niveau, l’Uruguayen possède des qualités rares : puissance physique, vitesse, agressivité dans les duels et capacité à défendre de grands espaces. Son profil lui a notamment permis de devenir une solution privilégiée lors des confrontations avec certains des attaquants les plus rapides d’Europe.

Mais sa situation a progressivement évolué.

La concurrence dans la défense barcelonaise, les blessures et plusieurs périodes plus difficiles ont réduit son statut d’intouchable. Dans le même temps, la nécessité permanente pour le Barça de surveiller sa masse salariale pousse la direction à étudier les opportunités concernant certains joueurs disposant d’une importante valeur marchande.

Un prêt à Liverpool pourrait donc satisfaire plusieurs intérêts.

Araujo obtiendrait l’occasion de se relancer dans un nouveau championnat. Liverpool récupérerait un défenseur international expérimenté sans devoir immédiatement financer un transfert définitif. Et Barcelone gagnerait de la marge dans la gestion de son effectif.

Un énorme défi attend Araujo en Premier League

Si l’opération est définitivement bouclée, Ronald Araujo découvrira pour la première fois le football anglais.

Son profil paraît, sur le papier, particulièrement adapté aux exigences de la Premier League. À 27 ans, le défenseur possède déjà une solide expérience du très haut niveau, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions et avec la sélection uruguayenne.

Sa vitesse peut notamment constituer un atout majeur dans une équipe de Liverpool régulièrement amenée à défendre avec une ligne positionnée très haut.

Mais le défi sera considérable.

La Premier League impose un rythme particulièrement intense et Araujo devra également démontrer qu’il peut retrouver une continuité physique. Ses différentes blessures ont régulièrement interrompu sa progression au Barça.

Liverpool aura donc l’occasion d’évaluer son adaptation pendant une saison avant de prendre une décision définitive grâce à l’option d’achat négociée avec les Catalans.

Un dossier à surveiller jusqu’à l’officialisation

Malgré l’accord annoncé par plusieurs sources, la prudence reste nécessaire tant que Liverpool et le FC Barcelone n’ont pas officiellement communiqué sur l’opération.

Plusieurs éléments doivent notamment être précisés : le montant éventuel du prêt, la répartition du salaire d’Araujo et surtout le montant exact ainsi que les conditions de l’option d’achat.

Il faudra également déterminer si cette option est totalement facultative ou si certaines conditions sportives peuvent la transformer en obligation.

Ces détails seront essentiels pour mesurer l’intérêt financier réel de l’opération pour Barcelone.

Sur le plan sportif, le signal est déjà beaucoup plus clair. Un joueur longtemps considéré comme l’un des piliers du projet catalan est désormais proche de quitter le club.

Et Liverpool pourrait réaliser un pari particulièrement intéressant : récupérer Ronald Araujo pour une saison avant de décider, seulement après l’avoir testé en Premier League, s’il mérite un investissement définitif.

Après plusieurs saisons au Camp Nou, l’international uruguayen semble donc plus proche que jamais d’Anfield.