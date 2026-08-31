Tottenham : Kevin Danso pousse pour partir, Sunderland accélère

Les dernières heures du mercato s’annoncent mouvementées à Tottenham. Après Pape Matar Sarr et Mikey Moore, Kevin Danso pourrait lui aussi faire ses valises. Sunderland a intensifié les discussions pour récupérer l’ancien défenseur du RC Lens, favorable à un départ des Spurs.

Kevin Danso pourrait changer de club dans les dernières heures du marché. À 27 ans, l’international autrichien se retrouve au cœur de négociations entre Tottenham et Sunderland.

La première approche des Black Cats n’avait pourtant rien donné. Sunderland souhaitait initialement récupérer le défenseur sous la forme d’un prêt d’une saison. Tottenham avait repoussé cette proposition.

Le dossier n’a pas été abandonné pour autant. Sunderland est revenu à la charge avec une formule différente : les discussions portent désormais sur un transfert définitif.

After Pape Sarr to Juventus and Mikey Moore to Koln, Kevin Danso can also leave Tottenham in the next 24h. Sunderland are pushing to sign him with player keen and THFC are looking for a replacement. Voir la publication

Danso veut quitter Tottenham

Cette offensive intervient dans un contexte favorable à Sunderland. Danso est lui-même ouvert à un changement de club et les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle si les deux formations trouvent un terrain d’entente.

Son envie de partir n’est d’ailleurs plus un secret. Roberto De Zerbi a confirmé que le défenseur avait demandé à quitter Tottenham, au même titre que d’autres éléments de son effectif.

La concurrence s’est considérablement renforcée dans l’axe de la défense londonienne. Tottenham a notamment recruté Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi cet été, tandis que Micky van de Ven reste une pièce importante du secteur défensif.

Danso n’a pas disputé les deux premières journées de Premier League. Il a en revanche obtenu du temps de jeu en Coupe de la Ligue contre Charlton, entrant pour les dernières minutes et trouvant le chemin des filets.

Dans ces conditions, rejoindre Sunderland pourrait lui permettre de retrouver une place beaucoup plus importante. Les Black Cats cherchent justement un défenseur central avant la fermeture du mercato.

Tottenham pose une condition avant de le libérer

Le principal obstacle se situe désormais du côté de Tottenham. Les Spurs ne veulent pas nécessairement retenir Danso à tout prix, mais souhaitent sécuriser sa succession avant d’autoriser son départ.

Selon les informations de la BBC, Roberto De Zerbi privilégierait notamment l’arrivée d’un défenseur connaissant déjà la Premier League. La capacité de Tottenham à boucler rapidement ce recrutement pourrait donc conditionner la conclusion du dossier Danso.

Les Spurs ont également un intérêt financier à privilégier une vente. Danso était arrivé de Lens en février 2025 sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Le transfert était ensuite devenu définitif pour environ 20,9 millions de livres.

Son passage à Londres pourrait donc prendre fin seulement un an et demi après son arrivée. L’Autrichien avait pourtant participé à la conquête de la Ligue Europa en 2025 et apporté une solution supplémentaire dans une défense alors décimée par les blessures.

La situation a désormais changé. Avec une concurrence accrue et un temps de jeu qui s’annonce limité, Danso privilégie une porte de sortie.

À quelques heures de la clôture du marché, Sunderland tente d’en profiter. Les discussions sont engagées, le joueur est intéressé et Tottenham cherche son remplaçant. Il reste désormais aux deux clubs à s’entendre sur le prix pour transformer cette offensive de dernière minute en transfert.