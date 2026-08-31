Everton passe à l’offensive pour Folarin Balogun

Folarin Balogun pourrait quitter l’AS Monaco dans les toutes dernières heures du mercato. Everton a transmis une offre officielle au club de la Principauté pour l’attaquant américain. Les discussions sont désormais engagées, alors que les Toffees préparent parallèlement le départ de Beto vers la Fiorentina.

Le dossier Folarin Balogun s’accélère. Alors que son avenir à Monaco apparaissait incertain depuis plusieurs semaines, une porte de sortie concrète vient de s’ouvrir en Premier League.

Everton est passé des renseignements à l’action. Selon Fabrizio Romano, le club de Liverpool a adressé une proposition officielle à l’ASM. Le montant n’a pas été communiqué par le journaliste italien, mais d’autres sources évoquent une première offre située autour de 18 millions d’euros.

À ce stade, aucun accord définitif n’a été annoncé. Monaco et Everton négocient encore les conditions d’un éventuel transfert.

Everton have sent official bid to AS Monaco for Folarin Balogun as negotiations are ongoing. Voir la publication

Everton prépare déjà l’après-Beto

L’offensive anglaise n’arrive pas par hasard. Everton s’apprête à perdre Beto, attendu à Florence pour passer sa visite médicale et s’engager avec la Fiorentina.

Un accord a été trouvé autour d’un transfert définitif estimé à 17 millions d’euros. Son départ libère une place dans l’attaque des Toffees, qui veulent impérativement recruter un nouvel avant-centre avant la fermeture du marché.

Balogun est devenu l’une des priorités. À 25 ans, l’international américain présente également l’avantage de connaître parfaitement le football anglais. Formé à Arsenal, il avait disputé quelques rencontres avec l’équipe première des Gunners avant de se révéler véritablement en France.

Son prêt au Stade de Reims lors de la saison 2022-2023 avait changé la trajectoire de sa carrière. Auteur de 21 buts en Ligue 1, Balogun avait ensuite été recruté définitivement par Monaco à l’été 2023 pour environ 30 millions d’euros.

La saison dernière, l’Américain a retrouvé une efficacité intéressante avec 13 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions en Ligue 1. Il a également marqué trois fois avec les États-Unis pendant la Coupe du monde 2026.

Balogun favorable à un retour en Premier League

Everton dispose d’un argument important dans les négociations : le joueur serait lui-même séduit par la possibilité de revenir en Angleterre.

Selon plusieurs informations publiées ces dernières heures, Balogun aurait fait des Toffees sa destination privilégiée parmi les clubs intéressés. Des discussions autour de ses conditions personnelles auraient également progressé.

Reste maintenant à convaincre Monaco. L’ASM n’est pas obligée de céder son attaquant à n’importe quel prix et la première proposition d’Everton pourrait servir de base aux négociations plutôt que constituer l’offre définitive.

Le club monégasque doit également tenir compte d’un élément financier hérité du transfert réalisé avec Arsenal en 2023. Les Gunners avaient négocié un pourcentage sur une future revente de leur ancien attaquant. Une vente obligerait donc Monaco à reverser une partie de l’opération au club londonien.

Le dossier entre maintenant dans sa phase décisive. Everton a besoin d’un successeur à Beto, Balogun est ouvert à un retour en Premier League et Monaco dispose de peu de temps pour décider si les conditions proposées sont suffisantes.

Trois ans après son arrivée sur le Rocher, Folarin Balogun pourrait ainsi retrouver le championnat dans lequel il a été formé. Cette fois, avec l’ambition de s’y imposer comme titulaire.