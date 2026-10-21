Manchester United prépare un remodelage défensif majeur pour l’été 2027

Manchester United anticipe une période de recrutement intense lors du mercato estival 2027, avec un chantier prioritaire : la reconstruction de sa ligne défensive.

Des lacunes défensives qui pèsent

Après un début de saison marqué par des performances défensives inquiétantes, le club d’Old Trafford reconnaît que le secteur arrière n’a pas été suffisamment renforcé lors du dernier mercato estival. Cette situation a mis en lumière des faiblesses structurelles, notamment une rareté des clean sheets et un déséquilibre dans l’effectif. L’attention auparavant portée au milieu de terrain a laissé les titulaires expérimentés sous forte pression.

Incertitudes autour des titulaires

Le sort de plusieurs défenseurs est au centre de ces projets. Lisandro Martinez, international argentin, reste en réflexion quant à son avenir et attire des intérêts en Espagne, notamment de clubs comme l’Atletico Madrid. Manchester United détient la possibilité de prolonger son contrat d’un an pour ensuite négocier sa vente, bien qu’un départ soit envisagé si cela permet d’alléger la masse salariale.

Harry Maguire devrait voir son option de contrat levée, en reconnaissance de son rôle de leader au sein de l’équipe, malgré une remise en question de son statut à long terme. Luke Shaw, quant à lui, est en phase d’évaluation, son futur dépendant de sa tenue physique et de la possibilité d’accepter une baisse de salaire.

Des priorités claires pour le mercato

Le poste de latéral gauche est considéré comme prioritaire. Après un échec durant le dernier mercato pour recruter Lewis Hall de Newcastle United, Manchester United envisagerait de revenir à la charge l’été prochain, notamment avec la certitude que le joueur n’a pas fermé la porte à un transfert. Le profil de Hall, expérimenté en Premier League et doté d’un potentiel à long terme, correspond aux objectifs du club qui privilégie la patience et la discipline dans ses démarches.

Adrien Truffert de Bournemouth est également surveillé, bien que son probable attrait pour de nombreux clubs soit susceptible de rendre son acquisition coûteuse.

Renforcement de la charnière centrale

La santé et la performance de Matthijs De Ligt, récemment revenu de blessure, sont scrutées de près. Le club garde espoir de retrouver le niveau affiché avant sa blessure. Toutefois, un ou plusieurs défenseurs centraux pourraient être recrutés, notamment pour pallier un éventuel départ de Martinez, marquant une volonté de modification profonde dans ce secteur.

Les jeunes Ayden Heaven et Leny Yoro sont considérés comme de futurs piliers, mais leur développement passera par un encadrement renforcé et un recrutement ciblé afin d’assurer une profondeur qualitative de l’effectif.

Un plan qui pourrait s’accélérer

Bien que le projet soit pour l’instant prévu pour l’été prochain, une intervention dès le mercato hivernal n’est pas à exclure en cas de nouvelle dégradation des performances.