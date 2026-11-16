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Mercato : Juventus et Naples ciblent des joueurs de Chelsea et Manchester United pour janvier

lundi 16 novembre 2026 - 14:55

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La Juventus anticipant le mercato de janvier a dressé une liste de priorités pour renforcer son équipe, avec une attention particulière portée à l’attaque. Sous contraintes financières et dans le respect d’un accord de stabilité économique, le club turinois doit d’abord vendre ou prêter certains joueurs avant d’en recruter.

Mercato : Juventus et Naples ciblent des joueurs de Chelsea et Manchester United pour janvierAngleterre

Une recherche ciblée en attaque pour la Juventus

Le club de Turin examine plusieurs options pour le poste d’attaquant, notamment Folarin Balogun, Mateo Retegui, Alexander Sorloth, Gianluca Scamacca et Antonio Raimondo. Balogun reste la priorité, sous réserve des conditions financières exigées par Monaco. Retegui, intéressé par un retour en Italie, pourrait arriver en prêt si les négociations salariales aboutissent. La Juventus entretient de bonnes relations avec l’Atletico Madrid, facilitant une éventuelle opération pour Sorloth. Scamacca est aussi en discussion, avec Atalanta ouverte à la vente. Raimondo représente une option jeune pour le moyen terme.

Des ajustements sur les ailes et au milieu pour Naples

Naples envisage aussi plusieurs pistes afin de renforcer son effectif. Pour soutenir Rasmus Hojlund en attaque, le club a ciblé Joshua Zirkzee de Manchester United, déjà approché la saison précédente, mais la viabilité du transfert dépend de la forme de l’accord avec MU. Sur les ailes, Naples tente de recruter Cacciamani de Torino, mais le club piémontais préférerait le conserver jusqu’à la fin de la saison. Une autre piste intéressante est celle de l’ailier Gittens, lié à Chelsea, qui pourrait arriver en prêt dans le club italien. Ce potentiel prêt, s’il se concrétise, serait révélateur de la volonté de Chelsea de faire évoluer le joueur en le confrontant à un environnement exigeant sur le plan tactique.

Le marché du transfert conditionné par les finances

Les deux clubs italiens doivent composer avec des limites budgétaires strictes et obéir à une stratégie axée sur le prêt et la vente de joueurs en surplus afin de libérer des marges pour de nouveaux recrutements. Juventus et Naples cherchent surtout des profils qui s’adapteront rapidement et offriront un bon rapport qualité-prix, préférant la prudence face aux dépenses importantes.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

La Juventus et Naples se préparent activement pour le mercato de janvier en ciblant des profils précis tout en gérant leurs contraintes financières.

En clairJuventus veut un attaquant abordable parmi plusieurs options pour renforcer l'équipe.
La suiteNaples vise un prêt avec option pour Gittens afin de pallier ses besoins offensifs.

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