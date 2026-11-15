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Première RFEF : Le derby valencien entre Hércules et Villarreal B se termine sur un match nul 2-2

dimanche 15 novembre 2026 - 13:40

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Le championnat de première RFEF a offert un duel régional intense entre deux équipes valenciennes, l’Hércules CF et le Villarreal B, qui se sont affrontées dimanche au stade José Rico Pérez. Malgré une nette domination des jeunes joueurs de Villarreal, le match s’est conclu sur un score de 2-2, grâce aux efforts de l’Hércules en fin de rencontre.

Première RFEF : Le derby valencien entre Hércules et Villarreal B se termine sur un match nul 2-2Espagne

Villarreal B domine mais ne concrétise pas

Dès le coup d’envoi, le Villarreal B, dirigé par David Albelda, a pris l’ascendant sur le terrain. Les Groguets ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un but de Nízar. En seconde période, ils ont continué à dicter le rythme du match et ont repris l’avantage pour mener 2-1 par l’intermédiaire de Nicolás Barattucci, après que l’Hércules ait égalisé sur penalty.

Deux penalties controversés offrent l’égalisation à l’Hércules

L’Hércules, sous la conduite de Beto Company, a su tirer parti du VAR en fin de match alors que le temps additionnel était déjà engagé. Après un premier penalty marqué par Víctor Narro, contesté par Villarreal, un second penalty a été accordé puis transformé par Alberto Toril, scellant le score à 2-2. Cet égalisation intervient après que Villarreal B a manqué une occasion de tuer le match en frappant le poteau.

Conséquences au classement

Avec ce résultat, Villarreal B conserve sa deuxième place au classement avec 23 points, tandis que l’Hércules se stabilise en milieu de tableau avec cinq points de retard sur son adversaire.

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Décryptage FootLégende
Analyse du derby valencien

Un match intense qui illustre la combativité de l'Hércules face à la domination du Villarreal B, rééquilibré par l'intervention du VAR en fin de match.

En clairVillarreal B domine globalement mais laisse échapper la victoire à cause de décisions arbitrales contestées.
La suiteVillarreal B reste 2e au classement, l'Hércules maintient sa place en milieu de tableau.

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