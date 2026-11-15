Première RFEF : Le derby valencien entre Hércules et Villarreal B se termine sur un match nul 2-2

Villarreal B domine mais ne concrétise pas
Dès le coup d’envoi, le Villarreal B, dirigé par David Albelda, a pris l’ascendant sur le terrain. Les Groguets ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un but de Nízar. En seconde période, ils ont continué à dicter le rythme du match et ont repris l’avantage pour mener 2-1 par l’intermédiaire de Nicolás Barattucci, après que l’Hércules ait égalisé sur penalty.
Deux penalties controversés offrent l’égalisation à l’Hércules
L’Hércules, sous la conduite de Beto Company, a su tirer parti du VAR en fin de match alors que le temps additionnel était déjà engagé. Après un premier penalty marqué par Víctor Narro, contesté par Villarreal, un second penalty a été accordé puis transformé par Alberto Toril, scellant le score à 2-2. Cet égalisation intervient après que Villarreal B a manqué une occasion de tuer le match en frappant le poteau.
Conséquences au classement
Avec ce résultat, Villarreal B conserve sa deuxième place au classement avec 23 points, tandis que l’Hércules se stabilise en milieu de tableau avec cinq points de retard sur son adversaire.
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Un match intense qui illustre la combativité de l'Hércules face à la domination du Villarreal B, rééquilibré par l'intervention du VAR en fin de match.