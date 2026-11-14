Jesús Owono suspendu douze matchs suite à un choc tragique à Tenerife

Le comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a infligé une suspension de douze matchs à Jesús Owono, gardien de l’équipe d’Andorra. Cette sanction maximale fait suite à une intervention brutale de Owono sur le joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, lors d’une rencontre de LaLiga Hypermotion le 2 novembre.

Une faute grave aux conséquences tragiques

Au cours du temps additionnel, Owono a effectué une entrée violente avec la jambe haute sur Jesús de Miguel alors que le ballon était en jeu. L’arbitre a jugé cette action comme un usage excessif de force, sanctionnée d’un carton rouge direct. Le joueur tinerfeño a dû être évacué sur lit avant d’être hospitalisé en soins intensifs, où il est malheureusement décédé le lendemain 3 novembre.

La décision disciplinaire de la RFEF

La RFEF considère cette infraction comme particulièrement grave, justifiant la suspension la plus lourde prévue par le code disciplinaire. Aucun recours ni contestation n’ont été formulés dans les délais impartis par les parties concernées. Outre Owono, plusieurs autres membres de l’Andorra ont également reçu des suspensions d’un match, tout comme un joueur de Tenerife et un membre du staff pour des comportements inappropriés lors du match.