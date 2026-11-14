FootLégende

Jesús Owono suspendu douze matchs suite à un choc tragique à Tenerife

samedi 14 novembre 2026 - 13:35

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Le comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a infligé une suspension de douze matchs à Jesús Owono, gardien de l’équipe d’Andorra. Cette sanction maximale fait suite à une intervention brutale de Owono sur le joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, lors d’une rencontre de LaLiga Hypermotion le 2 novembre.

Jesús Owono suspendu douze matchs suite à un choc tragique à TenerifeEspagne

Une faute grave aux conséquences tragiques

Au cours du temps additionnel, Owono a effectué une entrée violente avec la jambe haute sur Jesús de Miguel alors que le ballon était en jeu. L’arbitre a jugé cette action comme un usage excessif de force, sanctionnée d’un carton rouge direct. Le joueur tinerfeño a dû être évacué sur lit avant d’être hospitalisé en soins intensifs, où il est malheureusement décédé le lendemain 3 novembre.

La décision disciplinaire de la RFEF

La RFEF considère cette infraction comme particulièrement grave, justifiant la suspension la plus lourde prévue par le code disciplinaire. Aucun recours ni contestation n’ont été formulés dans les délais impartis par les parties concernées. Outre Owono, plusieurs autres membres de l’Andorra ont également reçu des suspensions d’un match, tout comme un joueur de Tenerife et un membre du staff pour des comportements inappropriés lors du match.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

La RFEF a pris une sanction exemplaire dans un contexte dramatique.

En clairJesús Owono est suspendu 12 matchs pour une faute grave.
ContexteL'action a conduit au décès du joueur Jesús de Miguel.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr