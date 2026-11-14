Jesús Owono suspendu douze matchs suite à un choc tragique à Tenerife

Une faute grave aux conséquences tragiques
Au cours du temps additionnel, Owono a effectué une entrée violente avec la jambe haute sur Jesús de Miguel alors que le ballon était en jeu. L’arbitre a jugé cette action comme un usage excessif de force, sanctionnée d’un carton rouge direct. Le joueur tinerfeño a dû être évacué sur lit avant d’être hospitalisé en soins intensifs, où il est malheureusement décédé le lendemain 3 novembre.
La décision disciplinaire de la RFEF
La RFEF considère cette infraction comme particulièrement grave, justifiant la suspension la plus lourde prévue par le code disciplinaire. Aucun recours ni contestation n’ont été formulés dans les délais impartis par les parties concernées. Outre Owono, plusieurs autres membres de l’Andorra ont également reçu des suspensions d’un match, tout comme un joueur de Tenerife et un membre du staff pour des comportements inappropriés lors du match.
La RFEF a pris une sanction exemplaire dans un contexte dramatique.