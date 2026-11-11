Newcastle s’intéresse à Jack Rudoni, milieu prometteur de Coventry en Premier League

Newcastle United a renforcé son intérêt pour Jack Rudoni, milieu de terrain de 25 ans évoluant à Coventry City, en vue du mercato hivernal. Le joueur, qui s’est imposé comme un élément essentiel depuis l’ascension de son club en Premier League, attire désormais l’attention de plusieurs clubs en Angleterre et en Europe.

Un profil suivi de longue date

Selon les informations rapportées, Newcastle suit Rudoni depuis plusieurs semaines, avec plusieurs observateurs présents lors de la victoire 4-1 de Coventry face aux Magpies, rencontre durant laquelle le milieu a marqué. Cette attention soutenue ne résulte donc pas d’une seule bonne performance, mais d’un suivi régulier attestant de sa progression constante dans l’élite.

Un intérêt européen et anglais élargi

Outre Newcastle, Leeds United montre également un certain engouement pour Rudoni. Cependant, d’autres clubs de Premier League comme Brighton, Brentford et Fulham surveillent également son évolution. Sur le continent, des équipes telles que Roma, Monaco, Stuttgart et Villarreal l’ont également observé cette saison, témoignant de sa forte cote.

Un joueur clé pour Coventry

Rudoni s’est imposé comme le principal relais offensif de Coventry, avec déjà trois buts inscrits cette saison en championnat. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : il mène les chiffres d’assistances attendues pour son équipe avec un total de 1,4 xA et a créé 12 occasions grâce à ses passes clés. Ce profil créatif et efficace justifie l’intérêt multiple pour ce joueur.

Situation contractuelle et perspectives

Avec seulement 18 mois restants sur son contrat actuel, Jack Rudoni représente une opportunité intéressante sur le marché des transferts. Coventry, conscient de son importance, ne souhaite pas se précipiter pour le céder. Toutefois, l’approche de la fin de son engagement pourrait accélérer les négociations, notamment si plusieurs clubs se positionnent.

Pour Newcastle, la décision d’engager Rudoni dépendra de leur planification au milieu de terrain pour la deuxième partie de saison et du coût potentiel d’un transfert si la concurrence fait monter les enchères. Bien que le joueur présente des qualités évidentes, il reste à déterminer s’il correspond parfaitement aux besoins immédiats du club dans la course aux places européennes.