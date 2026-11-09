Manchester United : Eddie Howe et Julian Nagelsmann en tête pour succéder à Michael Carrick

Manchester United est à un tournant délicat de sa saison. Si Michael Carrick reste en poste, la pression s’intensifie après de multiples défaites en championnat. Deux entraîneurs sont surveillés de près par le club : Eddie Howe et Julian Nagelsmann.

Un contexte sous tension pour Carrick

Michael Carrick, actuellement à la tête de Manchester United, fait face à une situation difficile après sept défaites cette saison. Son avenir dépendra notamment de sa capacité à transformer des succès ponctuels en performances régulières. La récente victoire contre l’AS Roma en Ligue des champions, où l’équipe a renversé un score de 0-2 à la mi-temps, a montré les qualités de réaction et de motivation qu’il peut susciter, mais les résultats en Premier League restent très préoccupants, avec Manchester United en zone de relégation avant la réception d’Aston Villa.

Howe et Nagelsmann en candidats privilégiés

Selon les informations du Manchester Evening News, Eddie Howe et Julian Nagelsmann sont les deux profils principaux envisagés pour succéder à Carrick. Christopher Vivell, directeur du recrutement, semble favorable à Nagelsmann, tandis que Jason Wilcox, directeur sportif, privilégie Eddie Howe, notamment pour son expérience en Premier League. L’accord sur un remplaçant dépendra toutefois d’un consensus entre les responsables du club, y compris le directeur exécutif Omar Berrada et le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe.

Bien que disponibles, ces entraîneurs impliquent des négociations : une indemnité estimée à environ 3 millions de livres est nécessaire pour Howe. D’autres noms comme Fabian Hurzeler et Unai Emery ont été évoqués mais leur situation contractuelle rend leur arrivée peu probable cet hiver.

Une décision complexe attendue

Manchester United doit désormais peser l’impact d’un changement d’entraîneur. Au-delà de l’impératif immédiat d’améliorer les résultats, le club cherche à définir une direction claire pour l’équipe. Le maintien ou le remplacement de Carrick dépend donc d’une analyse à la fois des performances actuelles et des perspectives offertes par les candidats principaux.