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Bayern Munich suit Nicolò Tresoldi malgré la prolongation de Kane

mardi 10 novembre 2026 - 16:00

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Le Bayern Munich continue de s’intéresser à Nicolò Tresoldi, l’attaquant de 22 ans évoluant au Club Bruges et international U21 allemand, malgré la prolongation récente du contrat d’Harry Kane jusqu’en 2029.

Bayern Munich suit Nicolò Tresoldi malgré la prolongation de KaneAllemagne

Une cible offensive pour renforcer l’attaque bavaroise

Selon le média local TZ, le club allemand envisage d’ajouter un second « arme » offensive à son effectif. Le profil de Tresoldi revient régulièrement dans les discussions internes du Bayern, qui a dépêché plusieurs recruteurs en Belgique pour suivre ses performances.

Une transaction au prix estimé entre 40 et 50 millions d’euros

Le jeune attaquant est lié au Club Bruges jusqu’en 2029, mais son profil suscite déjà l’intérêt du marché. Sa valeur est estimée entre 40 et 50 millions d’euros, une enveloppe appréciable que le Bayern pourrait envisager pour renforcer son secteur offensif dans les saisons à venir.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Un regard concret sur l'intérêt du Bayern pour Nicolò Tresoldi en contexte.

En clairLe Bayern veut un second attaquant pour compléter Harry Kane.
Le chiffreValeur estimée de Tresoldi : 40-50 millions d'euros.

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