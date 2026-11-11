Bastian Assomo brille pour ses débuts en Allemagne U17 avec un quadruplé

Bastian Assomo a marqué les esprits dès sa première apparition avec l’équipe d’Allemagne des moins de 17 ans, inscrivant un quadruplé lors de la large victoire 7-0 face à l’Azerbaïdjan. Ce match d’ouverture de la campagne de qualification pour le Championnat d’Europe U17 s’est déroulé sur le DFB-Campus à Francfort.

Un impact immédiat en seconde période

<pEntré en jeu à la mi-temps en tant que remplaçant, l'attaquant de la réserve du Bayern Munich a marqué ses quatre buts en vingt minutes, démontrant puissance physique, précision devant le but et technique. Il avait déjà montré ses qualités en marquant deux fois lors de la préparation avec l'équipe dirigée par Vincent Kompany.

Début parfait pour l’Allemagne U17

L’équipe allemande, entraînée par Michael Prus, avait pris l’avantage grâce à un but contre son camp du gardien azerbaïdjanais Bilal Hajiyev et une finition de Milo Barde suite à une erreur défensive adverse. Roko Ciglar avait doublé la mise avant la pause avant que Linus Güther d’Union Berlin inscrive un troisième but à la reprise. Avec ce succès, les jeunes Allemands se préparent désormais à affronter la Lituanie puis l’Irlande du Nord dans la suite des qualifications.