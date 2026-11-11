Bastian Assomo brille pour ses débuts en Allemagne U17 avec un quadruplé

Un impact immédiat en seconde période
<pEntré en jeu à la mi-temps en tant que remplaçant, l'attaquant de la réserve du Bayern Munich a marqué ses quatre buts en vingt minutes, démontrant puissance physique, précision devant le but et technique. Il avait déjà montré ses qualités en marquant deux fois lors de la préparation avec l'équipe dirigée par Vincent Kompany.
Début parfait pour l’Allemagne U17
L’équipe allemande, entraînée par Michael Prus, avait pris l’avantage grâce à un but contre son camp du gardien azerbaïdjanais Bilal Hajiyev et une finition de Milo Barde suite à une erreur défensive adverse. Roko Ciglar avait doublé la mise avant la pause avant que Linus Güther d’Union Berlin inscrive un troisième but à la reprise. Avec ce succès, les jeunes Allemands se préparent désormais à affronter la Lituanie puis l’Irlande du Nord dans la suite des qualifications.
Le quadruplé de Bastian Assomo lors de ses débuts avec l'Allemagne U17 est un signal fort de son potentiel offensif.