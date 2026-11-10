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Javier Aguirre face à ses premiers défis au Valence CF

mardi 10 novembre 2026 - 13:20

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Le Valence CF se prépare à disputer un match de Coupe du Roi reporté contre le Tavernes, une rencontre qui se jouera à Mestalla avec les Valencians considérés comme visiteurs. Cette compétition suscite une certaine excitation, notamment pour Javier Aguirre, qui a déjà atteint deux finales durant sa carrière en Coupe du Roi.

Javier Aguirre face à ses premiers défis au Valence CFEspagne

Une situation compliquée en Liga

Depuis la prise de fonction de Javier Aguirre à la tête de l’équipe, les résultats sportifs peinent à confirmer une dynamique positive. Le club occupe actuellement l’avant-dernière place du classement, à seulement deux points de la zone de relégation, avec une dernière défaite à domicile face au Real Madrid (0-3).

L’effet Aguirre toujours attendu

Interrogé sur l’impact de son arrivée et sur une éventuelle révolution dans le jeu et les résultats, l’entraîneur mexicain a reconnu que les performances actuelles ne traduisent pas ce changement espéré. Il souligne la nécessité de continuer à travailler pour inverser cette tendance.

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Points clés à retenir

Javier Aguirre doit encore concrétiser son influence positive sur Valence CF, qui traverse une phase délicate en championnat.

En clairLe Valence CF lutte en Liga et doit relever un défi sportif majeur.
La suiteLe match de Coupe du Roi contre Tavernes est une opportunité pour rebondir.

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