Javier Aguirre face à ses premiers défis au Valence CF

Une situation compliquée en Liga
Depuis la prise de fonction de Javier Aguirre à la tête de l’équipe, les résultats sportifs peinent à confirmer une dynamique positive. Le club occupe actuellement l’avant-dernière place du classement, à seulement deux points de la zone de relégation, avec une dernière défaite à domicile face au Real Madrid (0-3).
L’effet Aguirre toujours attendu
Interrogé sur l’impact de son arrivée et sur une éventuelle révolution dans le jeu et les résultats, l’entraîneur mexicain a reconnu que les performances actuelles ne traduisent pas ce changement espéré. Il souligne la nécessité de continuer à travailler pour inverser cette tendance.
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Javier Aguirre doit encore concrétiser son influence positive sur Valence CF, qui traverse une phase délicate en championnat.