Javier Aguirre face à ses premiers défis au Valence CF

Le Valence CF se prépare à disputer un match de Coupe du Roi reporté contre le Tavernes, une rencontre qui se jouera à Mestalla avec les Valencians considérés comme visiteurs. Cette compétition suscite une certaine excitation, notamment pour Javier Aguirre, qui a déjà atteint deux finales durant sa carrière en Coupe du Roi.

Une situation compliquée en Liga

Depuis la prise de fonction de Javier Aguirre à la tête de l’équipe, les résultats sportifs peinent à confirmer une dynamique positive. Le club occupe actuellement l’avant-dernière place du classement, à seulement deux points de la zone de relégation, avec une dernière défaite à domicile face au Real Madrid (0-3).

L’effet Aguirre toujours attendu

Interrogé sur l’impact de son arrivée et sur une éventuelle révolution dans le jeu et les résultats, l’entraîneur mexicain a reconnu que les performances actuelles ne traduisent pas ce changement espéré. Il souligne la nécessité de continuer à travailler pour inverser cette tendance.

Voir aussi

🦇Javier Aguirre considera que no s'ha donat "l'efecte Aguirre" perquè no han tingut els resultats desitjats. 👉https://t.co/rGS9uSNgSh pic.twitter.com/OJDauRt7ir — À Punt Esports (@apuntesports) November 9, 2026