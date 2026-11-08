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Levante cherche à relancer sa saison à Balaídos face au Celta Vigo

dimanche 8 novembre 2026 - 13:15

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Le Levante se déplace à Balaídos pour défier le Celta Vigo dans un match décisif visant à mettre fin à une série de deux revers consécutifs en Liga. L’équipe valencienne est sous pression pour revenir avec un résultat positif afin de s’éloigner de la zone de relégation et sécuriser sa place en première division.

Levante cherche à relancer sa saison à Balaídos face au Celta VigoEspagne

Un match crucial pour quitter la zone rouge

Après deux défaites en championnat, Levante doit impérativement engranger des points. Actuellement en position de descente en Segunda División, chaque résultat devient déterminant pour l’avenir du club.

Effectif et retransmission

Le coach Luís Castro devra composer sans Manu Sánchez, blessé, mais pourra compter sur le retour d’Enzo Bardeli, absent depuis trois rencontres en raison d’une blessure musculaire. Le match sera diffusé en direct dans l’émission « Punt a punt », dès 18h30.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les supporters de Levante

Un déplacement clé pour Levante, marqué par des absences importantes mais aussi un retour notable dans l'effectif, avec la pression de sortir de la zone de relégation.

En clairLevante vise à stopper une série de défaites et à quitter la zone de relégation.
Absence notableManu Sánchez est forfait pour cause de blessure.
Retour importantEnzo Bardeli revient de blessure après avoir manqué trois matches.

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