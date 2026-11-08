Levante cherche à relancer sa saison à Balaídos face au Celta Vigo

Le Levante se déplace à Balaídos pour défier le Celta Vigo dans un match décisif visant à mettre fin à une série de deux revers consécutifs en Liga. L’équipe valencienne est sous pression pour revenir avec un résultat positif afin de s’éloigner de la zone de relégation et sécuriser sa place en première division.

Un match crucial pour quitter la zone rouge

Après deux défaites en championnat, Levante doit impérativement engranger des points. Actuellement en position de descente en Segunda División, chaque résultat devient déterminant pour l’avenir du club.

Effectif et retransmission

Le coach Luís Castro devra composer sans Manu Sánchez, blessé, mais pourra compter sur le retour d’Enzo Bardeli, absent depuis trois rencontres en raison d’une blessure musculaire. Le match sera diffusé en direct dans l’émission « Punt a punt », dès 18h30.