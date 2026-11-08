Levante cherche à relancer sa saison à Balaídos face au Celta Vigo

Un match crucial pour quitter la zone rouge
Après deux défaites en championnat, Levante doit impérativement engranger des points. Actuellement en position de descente en Segunda División, chaque résultat devient déterminant pour l’avenir du club.
Effectif et retransmission
Le coach Luís Castro devra composer sans Manu Sánchez, blessé, mais pourra compter sur le retour d’Enzo Bardeli, absent depuis trois rencontres en raison d’une blessure musculaire. Le match sera diffusé en direct dans l’émission « Punt a punt », dès 18h30.
Un déplacement clé pour Levante, marqué par des absences importantes mais aussi un retour notable dans l'effectif, avec la pression de sortir de la zone de relégation.