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Valence cherche sa première victoire à domicile face au Real Madrid de Mbappé

samedi 7 novembre 2026 - 13:10

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Le Valence CF s’apprête à recevoir le Real Madrid à Mestalla, dans le cadre d’un match très attendu. Après avoir remporté trois points précieux contre Elche, Valence espère enfin décrocher son premier succès à domicile cette saison. Mais la tâche s’annonce ardue face à une équipe madrilène en pleine forme, qui reste sur une série impressionnante de six victoires consécutives.

Valence cherche sa première victoire à domicile face au Real Madrid de MbappéEspagne

Les absents et les retours chez Valence

Le coach Javier Aguirre devra composer sans plusieurs joueurs clés. Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López et Sergi Canós sont indisponibles pour cause de blessure. En revanche, Valence pourra compter sur les retours de José Copete, remis de sa blessure, ainsi que d’Harvey Elliott, de retour après son expulsion lors du match contre Villarreal.

Une rencontre à suivre en direct

Ce duel entre Valence et le Real Madrid, emmené notamment par Kylian Mbappé, sera diffusé en direct dans le programme « Punt a punt » à partir de 21h00.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Valence vise sa première victoire à domicile, mais affronte un Real Madrid invaincu depuis six matchs.

En clairValence vient d'enchaîner un succès au classement à Elche mais reste sans victoire à domicile.
La suiteLe Real Madrid reste sur une série de six victoires d'affilée, dont Mbappé est un atout clé.

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