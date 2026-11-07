Valence cherche sa première victoire à domicile face au Real Madrid de Mbappé

Le Valence CF s’apprête à recevoir le Real Madrid à Mestalla, dans le cadre d’un match très attendu. Après avoir remporté trois points précieux contre Elche, Valence espère enfin décrocher son premier succès à domicile cette saison. Mais la tâche s’annonce ardue face à une équipe madrilène en pleine forme, qui reste sur une série impressionnante de six victoires consécutives.

Les absents et les retours chez Valence

Le coach Javier Aguirre devra composer sans plusieurs joueurs clés. Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López et Sergi Canós sont indisponibles pour cause de blessure. En revanche, Valence pourra compter sur les retours de José Copete, remis de sa blessure, ainsi que d’Harvey Elliott, de retour après son expulsion lors du match contre Villarreal.

Une rencontre à suivre en direct

Ce duel entre Valence et le Real Madrid, emmené notamment par Kylian Mbappé, sera diffusé en direct dans le programme « Punt a punt » à partir de 21h00.