Valence cherche sa première victoire à domicile face au Real Madrid de Mbappé

Les absents et les retours chez Valence
Le coach Javier Aguirre devra composer sans plusieurs joueurs clés. Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López et Sergi Canós sont indisponibles pour cause de blessure. En revanche, Valence pourra compter sur les retours de José Copete, remis de sa blessure, ainsi que d’Harvey Elliott, de retour après son expulsion lors du match contre Villarreal.
Une rencontre à suivre en direct
Ce duel entre Valence et le Real Madrid, emmené notamment par Kylian Mbappé, sera diffusé en direct dans le programme « Punt a punt » à partir de 21h00.
Valence vise sa première victoire à domicile, mais affronte un Real Madrid invaincu depuis six matchs.