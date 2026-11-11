Valence domine Tavernes et se qualifie pour la deuxième ronde de la Coupe du Roi

Valence CF a facilement remporté son match contre Tavernes en déplacement à Mestalla, s’imposant 6-0 pour accéder à la deuxième ronde de la Coupe du Roi. Face à un adversaire cinq niveaux inférieurs, les joueurs de Javier Aguirre ont rapidement imposé leur domination.

Une entame de match décisive

Dès la 33e seconde, Dani Raba a ouvert le score en reprenant un centre d’Aimar. Hugo Duro a rapidement doublé la mise, mettant fin à sa période sans but en profitant d’un ballon dans la surface pour conclure. Tavernes n’a jamais réussi à rivaliser face à la supériorité technique et physique des Valenciens.

Maîtrise et efficacité tout au long du match

Avant la pause, Rioja a inscrit un but sur corner, suivi par Elliott transformant une frappe directe sur coup franc, portant le score à 4-0. En seconde période, Aimar Blázquez a ajouté deux buts supplémentaires, confirmant la qualification de Valence pour la suite de la compétition, avec le tirage au sort fixé au 23.