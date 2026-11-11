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Valence domine Tavernes et se qualifie pour la deuxième ronde de la Coupe du Roi

mercredi 11 novembre 2026 - 13:25

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Valence CF a facilement remporté son match contre Tavernes en déplacement à Mestalla, s’imposant 6-0 pour accéder à la deuxième ronde de la Coupe du Roi. Face à un adversaire cinq niveaux inférieurs, les joueurs de Javier Aguirre ont rapidement imposé leur domination.

Valence domine Tavernes et se qualifie pour la deuxième ronde de la Coupe du RoiEspagne

Une entame de match décisive

Dès la 33e seconde, Dani Raba a ouvert le score en reprenant un centre d’Aimar. Hugo Duro a rapidement doublé la mise, mettant fin à sa période sans but en profitant d’un ballon dans la surface pour conclure. Tavernes n’a jamais réussi à rivaliser face à la supériorité technique et physique des Valenciens.

Maîtrise et efficacité tout au long du match

Avant la pause, Rioja a inscrit un but sur corner, suivi par Elliott transformant une frappe directe sur coup franc, portant le score à 4-0. En seconde période, Aimar Blázquez a ajouté deux buts supplémentaires, confirmant la qualification de Valence pour la suite de la compétition, avec le tirage au sort fixé au 23.

Décryptage FootLégende
À retenir après ce match

Cette rencontre illustre la nette supériorité des clubs de niveau professionnel face aux équipes amateurs en Coupe du Roi.

En clairValence a contrôlé le match de bout en bout face à un adversaire clairement inférieur.
La suiteLe club valencian attend désormais le tirage au sort de la deuxième ronde le 23 du mois.

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